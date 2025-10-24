«Обсуждения за закрытыми дверями»: Дмитриев рассказал о предстоящих встречах в США

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев рассказал о предстоящих встречах в США

Спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил проведение встреч с представителями администрации США.

Дмитриев, который сейчас находится в Штатах, подтвердил, что его поездка была запланирована заранее, а американская сторона не стала ее отменять, несмотря на недавние недружественные шаги в отношении России.

«Мы встречаемся с несколькими представителями администрации (президента США — Прим. Ред.). Будет также еще одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной, но будут, в основном, обсуждения за закрытыми дверями — о том, как диалог продолжить, исходя из понимания позиции России», — рассказал он.

Спецпредставитель президента добавил, что при наличии уважения к национальным интересам России сохраняется потенциал для развития экономического сотрудничества между странами.

«Потенциал экономического сотрудничества США и России сохраняется. Но только в случае уважительного отношения. Очень важно, чтобы национальные интересы, интересы безопасности России всегда четко учитывались», — добавил Дмитриев.

