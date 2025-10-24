Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции

Сергей Добровинский
Анкара готова принять у себя представителей РФ и США в любой момент.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Встреча Путина и Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит между Россией и США в своей стране. Об этом он заявил журналистам.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара в любой момент готова принять у себя делегации Москвы и Вашингтона. По словам Эрдогана, Турция поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами и заслуживает доверия как площадка для переговоров. Для разрешения украинского конфликта любой диалог важен и полезен, отметил президент.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что анонсированный 16 октября саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии не состоится. Однако в будущем он все же рассчитывает на проведение подобной встречи.

Путин, комментируя отмену саммита, отмечал, что идея провести его принадлежала США, и для обеих сторон было бы ошибкой подойти к организации встречи легкомысленно, без расчета на ощутимый результат.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское дипведомство открыто к продолжению контактов с госдепартаментом США.

Тема:

Встреча Путина и Трампа
Тема:

