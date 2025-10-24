Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции

Анкара готова принять у себя представителей РФ и США в любой момент.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит между Россией и США в своей стране. Об этом он заявил журналистам.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара в любой момент готова принять у себя делегации Москвы и Вашингтона. По словам Эрдогана, Турция поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами и заслуживает доверия как площадка для переговоров. Для разрешения украинского конфликта любой диалог важен и полезен, отметил президент.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что анонсированный 16 октября саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии не состоится. Однако в будущем он все же рассчитывает на проведение подобной встречи.
Путин, комментируя отмену саммита, отмечал, что идея провести его принадлежала США, и для обеих сторон было бы ошибкой подойти к организации встречи легкомысленно, без расчета на ощутимый результат.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское дипведомство открыто к продолжению контактов с госдепартаментом США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 окт
- В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
- 23 окт
- Захарова прокомментировала отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште
- 23 окт
- Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште
- 22 окт
- «Ситуация на фронте решит все»: политолог оценил перспективы будущей встречи Путина и Трампа
- 22 окт
- Сийярто и Фицо резко ответили на фейки об «отмене» саммита Путина и Трампа
- 22 окт
- Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
- 22 окт
- Лавров ответил на сообщения о переносе встречи Путина и Трампа в Будапеште
- 22 окт
- «Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште
- 21 окт
- «Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа
- 21 окт
- Лидеры некоторых стран ЕС хотят прибыть на переговоры Путина и Трампа в Венгрии
Читайте также
100%
Нашли ошибку?