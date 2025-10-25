Потерлись носами: Овечкин познакомился с лабрадором, названным в его честь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 951 0

Щенок станет собакой-помощником после прохождения специального обучения.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Овечкин познакомился с лабрадором, названным в его честь

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился со щенком лабрадора организации America’s VetDogs, которому дали имя в его честь. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во время встречи хоккеист принес игрушку в виде самого себя и подарил своему новому пушистому тезке — щенку по кличке Ови — игровую форму «Кэпиталз». Питомец примерил подарок и позировал для снимков прямо на тренировочной арене команды.

По словам представителей клуба, между двумя «Ови» быстро возникла дружба — они даже потерлись носами, что вызвало бурную реакцию фанатов.

Щенок, 18-недельный черный лабрадор, проведет следующие 14–18 месяцев у добровольца в Вирджинии, где будет обучаться базовым навыкам послушания и социализации. После этого он отправится в штаб-квартиру America’s VetDogs в Нью-Йорке для профессиональной подготовки у инструктора. Там пес освоит умения, необходимые для помощи ветеранам и спасателям, включая открывание дверей и реагирование на ночные кошмары.

Потерлись носами: Овечкин познакомился с лабрадором, названным в его честь
