Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Президент США открыт к диалогу с председателем КНДР.

Когда Трамп встретится с Ким Чен Ыном

Фото: www.globallookpress.com/NEWSIS

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер заявил на борту президентского самолета в ходе азиатского турне.

«Я бы мог, если бы он (Ким Чен Ыы — Прим.ред.) пошел на контакт. В прошлый раз я в интернете написал, что еду в Южную Корею, если он готов, я открыт тоже. Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи», — цитирует Трампа РИА Новости.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын знает о его визите в регион.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель КНДР заявил о приятных воспоминаниях, оставшихся у него от встреч с Дональдом Трампом на саммитах 2018–2019 годов. 

