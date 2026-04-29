Путин провел телефонный разговор с Трампом: главные заявления

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Вечером 29 апреля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более полутора часов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По информации Кремля, беседа прошла откровенно. Стороны обсудили ситуацию на Украине, пути деэскалации на Ближнем Востоке, обмены тел погибших, а также перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

Перемирие на период Дня Победы

Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о готовности объявить временное перемирие на период празднования Дня Победы. По данным Кремля, Трамп выразил поддержку этой инициативы.

«Владимир Путин проинформировал американского коллегу (президента США Дональда Трампа — ред.) о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу», — сказал он журналистам.

Оценки перспектив «сделки» по Украине

Дональд Трамп заявил, что договоренность для разрешения конфликта в Украине находится «уже близко». Путин, в свою очередь, подчеркнул, что для перехода к переговорам Киев должен положительно отреагировать на ранее озвученные российские предложения.

«Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», — сказал представитель Кремля.

Обмен тел погибших

Путин проинформировал Трампа, что с начала 2025 года Российская Федерация передала украинской стороне более двадцати тысяч тел погибших, тогда как Россия получила от Украины чуть более пятисот тел.

«Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам чуть более 500», — отметил Ушаков.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

Президент России рассказал о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции, отметив, что российские войска теснят противника.

Путин заверил, что поставленные цели специальной военной операции будут достигнуты, однако выразил предпочтение решать задачи политико‑дипломатическими средствами, через переговоры.

Удары по гражданским объектам

Путин охарактеризовал применение ударов по гражданской инфраструктуре как «сугубо террористические методы». В разговоре обсуждались последствия таких атак и их влияние на гуманитарную обстановку и возможности для переговоров.

«Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает откровенно к террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», — сказал Ушаков.

Ближний Восток и режим прекращения огня вокруг Ирана

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин поддержал решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана, отметив, что это должно способствовать стабилизации обстановки в регионе.

Президент России также предупредил, что вариант наземной операции против Ирана был бы неприемлемым и крайне опасным. Трамп изложил свои оценки по развитию событий в регионе.

Поддержка в связи с покушением

Путин выразил Дональду Трампу слова поддержки в связи с покушением, решительно осудив совершенное преступление. Взаимные слова поддержки свидетельствуют о персональном уровне контактов между лидерами.

«Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. К счастью, ни сам Дональд Трамп, ни его супруга, и никто из окружения не пострадали. А злоумышленник был оперативно нейтрализован службой охраны», — сказал Ушаков журналистам.

Оценки поведения киевского руководства

Оба собеседника высказали оценки в адрес действующего украинского руководства во главе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявив, что киевская власть затягивает конфликт и тем самым препятствует урегулированию.

Перспективы экономического и энергетического сотрудничества

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Стороны договорились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников для проработки возможных совместных инициатив.

Личные поздравления

Путин передал Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских детей с их семьями, подчеркнув гуманитарный аспект сотрудничества.

Последний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 9 марта. Этот телефонный разговор лидеров двух стран стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года и состоялся по инициативе российской стороны. По итогам переговоров лидеры договорились поддерживать контакты лично и через своих помощников.

