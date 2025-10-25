«Страх смерти не должен вами управлять»: как справиться с боязнью умереть

Психолог Князева: побороть страх смерти поможет групповая терапия

Каждый человек в своей жизни так или иначе сталкивается со страхом смерти. Однако, когда это чувство становится слишком сильным, оно может быть источником стресса и тревоги.

Страх смерти — это естественное чувство, с которым сталкивается каждый человек. Но как понять, что боязнь умереть стала патологической, рассказала 5-tv.ru психолог и доула смерти (специалист по психологической помощи при страхе смерти и потере близких — Прим. ред.) Вероника Князева.

Необходимо признать и принять страх как часть человеческого опыта. Он может проявляться в разных формах: от легкой тревоги до панических атак. Когда страх становится нездоровым, он начинает мешать повседневной жизни. Человек постоянно тревожится или даже впадает в депрессию.

«Страх смерти может сильно мешать нам, но в то же время он может помочь нам наполнить смыслом и ценностями каждый момент нашей жизни, если мы признаем его, не избегаем и умеем с ним обращаться», — подчеркнула Князева.

Чтобы выйти из болезненного состояния, важно не бояться обратиться к врачу. Для лечения специалисты применяют методы когнитивно-поведенческой психотерапии (КПТ), в частности, эффективными являются методы третьей волны КПТ — они учат справляться с тревогой и неизвестностью, бороться с катастрофизацией мыслей и жить полной жизнью в соответствии со своими ценностями.

Другой эффективный метод — экзистенциальная терапия. Она основана на соответствующем философском учении и помогает найти смысл жизни, принять ответственность и работает с фундаментальными темами человеческого существования — свободой, одиночеством и смертью.

Доула смерти — специалист, который прорабатывает с пациентом тему навязчивой боязни умереть и разделяет с ним сложные, негативные чувства, связанные с этой темой. Также доулы помогают пережить потерю близкого.

«Работа с доулами смерти может быть полезна для обсуждения ваших ценностей, обсуждения того, что вы хотели бы оставить после себя, возможно, какие-то дела, какие-то важные, памятные проекты», — рассказала психолог.

Кроме того, полезно посетить группы поддержки, где можно пообщаться с людьми, страдающими от похожих эмоций и мыслей.

В некоторых случаях врач может назначить медикаменты. Этого не нужно бояться, современные лекарства эффективны, безопасны и не вызывают привыкания. Кроме того, как правило, их не нужно принимать всю жизнь.

«Страх не должен управлять вами. Если вы осознаете свои ценности, применяете практики майндфулнесс, релаксации и пользуетесь профессиональной поддержкой, вы можете научиться жить полной жизнью, не позволяя страху диктовать вам ваши действия», — отметила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, как ревизия ценностей помогает в борьбе с ощущением «бессмысленности» жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.