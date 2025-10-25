«Смысл сбежал»: как побороть экзистенциальный кризис

Психолог Богунова: побороть экзистенциальный кризис поможет ревизия ценностей

В борьбе с экзистенциальным кризисом поможет ревизия ценностей. Об этом 5-tv.ru рассказала Виктория Богунова — интегративный психолог, эксперт по отношениям, член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги.

По словам эксперта, когда наступает экзистенциальный кризис, создается ощущение, что смысл жизни «куда-то сбежал». Чтобы пережить это непростое время с минимальными потерями, необходимо сделать три шага. И один из них — это «провести ревизию ценностей».

То есть необходимо понять, что на самом деле важно лично для вас. На что вы готовы потратить свои последние деньги и что лежит в основе вашего «фундамента». Когда вы определите свои ценности, то научитесь говорить «нет» тем вещам, которые вам не подходят. К тому же многие выборы в жизни станут проще.

Еще один шаг — это принять конечность нашего существования. Это осознание позволяет начать жить по-настоящему.

«Это может звучать тяжело, но это невероятно освобождает. Наше время ограничено. Именно тревога за будущее заставляет нас тратить время впустую. Принятие того, что мы не вечны, дает ценность каждой минуте», — объяснила специалист.

И третий шаг — это перестать ждать понимания смысла жизни и больших целей. Нужно научиться создавать их самостоятельно. При этом не нужно сразу строить грандиозные планы. Начните с простого — поставьте перед собой цель, например, прочитать сложную книгу, посоветовала эксперт.

Экзистенциальный кризис, по словам психолога, коварен, так как приходит тогда, когда все в жизни более чем хорошо. А все потому, что мы достигли целей, к которым долго шли. Причем зачастую это внешние задачи, поставленные перед нами обществом, а не внутренние. Например, получить образование и найти хорошую работу.

Когда все это достигнуто, начинают возникать вопросы: «Кто я?», «В чем смысл жизни?». Поэтому появление данного кризиса — это сигнал, говорящий о том, что человек повзрослел, подчеркнула Богунова.

Еще одна причина подобных ментальных проблем — это возможность самостоятельно принимать решения.

«Нас парализует не недостаток, а избыток возможностей. Экзистенциальный кризис — это осознание, что вы свободны. Вы можете выбрать любую работу, любого партнера, любое место жительства. И тут же наступает страх: если я свободен, значит, ответственность за мой выбор лежит только на мне. Если я ошибусь, виноват буду только я», — пояснила эксперт.

