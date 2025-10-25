Жену Макрона записали под мужским именем на налоговом сайте Франции

Брижит, супругу президента Франции Эммануэля Макрона, на налоговом сайте страны зарегистрировали как мужчину. Узнав об этом, она тут же подала жалобу, сообщил руководитель аппарата первой леди Тристан Броме.

По его словам, мадам Макрон не так давно решила ознакомиться со своим налогом. Чтобы сделать это, ей нужно было зайти на личную страницу.

«Она подключается и видит в правом верхнем углу, что там написано не «Брижит Макрон», а «Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон», — пояснил Тристан Броме телеканалу BFMTV.

Жена Макрона, как уточнил глава ее администрации, была шокирована этим фактом. Она даже не сразу смогла поверить своим глазам, поэтому решила перезагрузить страницу. Однако это не помогло: имя «Жан-Мишеля» никуда не исчезло. Первая леди страны уже написала жалобу в соответствующую инстанцию.

Последние пару лет вокруг личности Брижит Макрон ходит много слухов. Французские и американские журналисты утверждают, что жена Макрона в прошлом была мужчиной. Супруги отрицают эту информацию. Они уже несколько раз обращались в суд с иском о клевете.

Чтобы доказать правду, первая леди даже говорила о своем желании пройти генетический тест. Такой шаг, как считает Брижит, может подтвердить наличие у нее женских хромосом и положит конец нападкам.

