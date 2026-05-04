В России утвердили план борьбы с деструктивным поведением молодежи

Светлана Стофорандова Журналист

В России утвержден масштабный план по борьбе с деструктивным поведением среди молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

«Президент России Владимир Путин ставит задачу усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков», — сказал руководитель агентства Григорий Гуров.

Новые меры направлены на защиту подростков от опасного влияния, в том числе в цифровой среде. Документ включает в себя 41 системное мероприятие.

Специалисты будут регулярно мониторить активность в интернете, также программа предусматривает обучение профильных экспертов по безопасности и проведение крупных всероссийских конференций.

Над созданием этого комплекса мер работали специалисты из 18 федеральных ведомств и представители более чем 70 регионов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве запустили медиапроект, направленный на защиту детей от угроз в социальных сетях и онлайн-играх. Эксперты объясняют, какие действия могут привести к краже личной информации и на какие уловки способны злоумышленники.

