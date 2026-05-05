Власти Турции призвали готовиться к затяжному конфликту вокруг Ормузского пролива

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 27 0

Министр энергетики страны Альпарслан Байрактар заявил, что региональные столкновения рискуют превратиться в новую норму.

Что происходит в Ормузском проливе: последние новости

Фото: Reuters/Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ормузский пролив

Власти Турции призвали готовиться к затяжному конфликту вокруг Ормуза

Конфликтная ситуация вокруг Ормузского пролива способна растянуться на неопределенное время. Такое заявление в эфире телеканала tvnet сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

«Новой нормой стало то, что столкновения, конфликты в регионе ныне могут затягиваться на длительный срок, нам необходимо быть готовыми к этому», — подчеркнул глава ведомства.

Он отдельно уточнил: на данный момент Анкара не испытывает перебоев с энергопоставками из-за блокады пролива. Однако в случае резких нефтяных скачков рычагов для противодействия у Турции нет.

В этот же день, 4 мая, появилась информация, что Корпус стражей Исламской революции Ирана приказал торговым судам у северного побережья ОАЭ отойти южнее — подальше от Ормузского пролива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Ормузский пролив
4 мая
«Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
4 мая
Иранские военные заявили об атаке на корабль США в районе Ормузского пролива
4 мая
Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормузский пролив
4 мая
США выведут суда из заблокированного Ормузского пролива
3 мая
В Иране пригрозили отправить американские войска и корабли на кладбище
3 мая
Движение в Ормузском проливе остановилось после слов Трампа об урегулировании
1 мая
Лавров обсудил с Аракчи вопросы пропуска российских судов через Ормузский пролив
30 апр
Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь
25 апр
Tasnim: КСИР захватил в Ормузском проливе судно Epaminondas, используемое армией США
24 апр
Иран может сделать исключение для России в вопросе пошлин за проход через Ормуз
+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
МАГАТЭ подтвердило ущерб после удара дрона по лаборатории Запорожской АЭС
1:20
В Бразилии одномоторный самолет врезался в жилой дом
1:03
В небе над Москвой сбили еще один беспилотник
0:40
Российские гимнастки завоевали 10 медалей на Кубке Европы в Баку
0:20
Власти Турции призвали готовиться к затяжному конфликту вокруг Ормузского пролива
0:00
Стрельба произошла в Вашингтоне недалеко от Белого дома

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
В желудке крокодила-гиганта из ЮАР нашли две человеческие руки и шесть пар обуви
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео