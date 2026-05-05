Власти Турции призвали готовиться к затяжному конфликту вокруг Ормузского пролива
Министр энергетики страны Альпарслан Байрактар заявил, что региональные столкновения рискуют превратиться в новую норму.
Фото: Reuters/Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Власти Турции призвали готовиться к затяжному конфликту вокруг Ормуза
Конфликтная ситуация вокруг Ормузского пролива способна растянуться на неопределенное время. Такое заявление в эфире телеканала tvnet сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
«Новой нормой стало то, что столкновения, конфликты в регионе ныне могут затягиваться на длительный срок, нам необходимо быть готовыми к этому», — подчеркнул глава ведомства.
Он отдельно уточнил: на данный момент Анкара не испытывает перебоев с энергопоставками из-за блокады пролива. Однако в случае резких нефтяных скачков рычагов для противодействия у Турции нет.
В этот же день, 4 мая, появилась информация, что Корпус стражей Исламской революции Ирана приказал торговым судам у северного побережья ОАЭ отойти южнее — подальше от Ормузского пролива.
