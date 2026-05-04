«Выбрала быть счастливой»: Инстасамка решила снова увеличить губы

Инстасамка заявила, что увеличит губы, чтобы стать счастливой

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) решилась на новое увеличение губ. Об этом она поделилась в личном блоге.

Девушка поделилась, что «выбрала быть счастливой» и снова сделать губы, несмотря на все на свои громкие заявления об отказе от косметологических улучшений.

«Уколы красоты» эпатажная артистка решила делать в Дубае. Также она сделала инъекции биоревитализации лица и шеи. Рэп-исполнительница добавила, что эти процедуры стали для нее базой жизни.

Ранее девушка приняла тренд на натуральность, убрав все филлеры с губ. Кроме этого, она начала сводить татуировки, планировала удалить импланты из ягодиц и восстановить брови, чтобы вернуть натуральную красоту. Своим подписчикам блогер рекомендовала подходить к бьюти-процедурам с осторожностью, так как некоторые из них не стоит делать в раннем возрасте.

