Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец

Дарья Орлова
Обычный перегон животных внезапно превратился в хаос с тяжелыми последствиями.

Фото: www.globallookpress.com/Anvar Galeev

В турецкой провинции Ыгдыр произошел массовый падеж овец после нападения пчел. Об этом сообщило издание Milliyet. Огромное стадо, насчитывавшее около четырех тысяч голов, оказалось в зоне расположения пчелиных ульев. Это спровоцировало агрессивную реакцию насекомых.

Рой стремительно атаковал животных, вызвав у них панику. Испуганные овцы начали хаотично разбегаться, не контролируя направление движения. В какой-то момент часть стада оказалась у ирригационного канала, где началась давка.

В результате многие животные погибли: одних затоптали собственные сородичи, другие сорвались в воду и утонули. По данным журналистов, погибло 400 овец.

Пострадали и люди — по меньшей мере пять человек получили укусы пчел и были доставлены в больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.

Сейчас обстоятельства случившегося изучают специалисты и правоохранительные органы. В соцсетях местные жители уже окрестили произошедшее «нашествием пчел-убийц». По предварительной версии, речь может идти об африканизированных пчелах.

