Умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 74 0

Его голосом говорили многие звезды Голливуда — он озвучивал Роберта Редфорда, Роберта де Ниро, Алена Делона, Роуэна Аткинсона и Энтони Хопкинса.

Умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий

Фото: Кадр из к/ф «Картина», реж. Булат Мансуров, 1985 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни. Об этом сообщают «Известия».

Он исполнил ряд запоминающихся ролей на сценах московских театрах, но еще больше был известен поклонникам кинематографа, в том числе благодаря работе с дубляжом. Голосом Золотницкого говорили многие звезды Голливуда — Роберт Редфорд, Роберт де Ниро, Ален Делон, Роуэн Аткинсон и Энтони Хопкинс.

Но больше карьеры для Золотницкого значили его семейные связи. Всю свою жизнь он стремился быть хорошим отцом для трех своих сыновей и дедом - для внуков. Они тоже пошли по семейным стопам и выбрали творческие профессии: один из внуков актера, Антон Золотницкий, сегодня работает корреспондентом «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы фильма «Живи и помни» Татьяны Демуровой. Ей было 78 лет. Причины смерти не уточнялись. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

18:31
«Знает, слушает, смотрит!» — участницы t.A.T.u про любимые песни своих детей
18:10
В Обнинске во дворе дома обнаружен БПЛА
17:58
Умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий
17:55
«Работаем»: группа t.A.T.u. объявила о концертах в Японии и Мексике
17:40
Папа присмотрит: участницы t.A.T.u. не берут детей на гастроли
17:16
Сами виноваты? Отшельник объяснил исчезновение семьи Усольцевых в тайге

Сейчас читают

Григорий Лепс из-за болезни перенес несколько концертов
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги