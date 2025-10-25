«Учился у него»: актер Сергей Угрюмов об уходе из жизни Алексея Золотницкого
Артист внес неоценимый вклад в жизнь театра.
Фото, видео: Кадр из к/ф «Учитель в законе. Продолжение», реж. Александр Мохов, 2010 г.; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актер Сергей Угрюмов рассказал о таланте скончавшегося Алексея Золотницкого
Ушедший из жизни заслуженный артист России Алексей Золотницкий обладал феноменальным навыком актерской игры. Об этом рассказал народный артист России, актер театра и кино Сергей Угрюмов в беседе с 5-tv.ru.
По его словам, Золотницкий стал примером старшего коллеги на творческом пути, у которого он, в том числе, учился.
«Очень жалко. Конечно, это очень важный этап для меня был, этап вхождения в театр. И взрослые артисты, к которым относился Леша, они для меня были примером того, как надо быть в театре, как надо жить в театре. Поэтому я у многих, и у него, в том числе, учился тому, чему не учат в институтах», — отметил Угрюмов.
Актер оценил вклад скончавшегося товарища в жизнь театра.
«Он — часть моей истории, часть истории нашего подвального театра», — сказал собеседник.
Также он выразил соболезнования семье и знакомым Золотницкого, указав на уникальные навыки последнего.
«Мои соболезнования родным и близким, и зрителям, которые его любили, любили смотреть на него и слушать его замечательный дубляж, он феноменально владел этим навыком актерским», — заключил он.
Золотницкий умер на 80-м году жизни. Он играл в театре и в кино, а также подарил свой голос многим звездам Голливуда в российской озвучке - Роберту Редфорду, Роберту де Ниро, Алену Делону, Роуэну Аткинсону и Энтони Хопкинсу.
Ранее, писал 5-tv.ru, умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?