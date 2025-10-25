«Учился у него»: актер Сергей Угрюмов об уходе из жизни Алексея Золотницкого

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 56 0

Артист внес неоценимый вклад в жизнь театра.

Фото, видео: Кадр из к/ф «Учитель в законе. Продолжение», реж. Александр Мохов, 2010 г.; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Сергей Угрюмов рассказал о таланте скончавшегося Алексея Золотницкого

Ушедший из жизни заслуженный артист России Алексей Золотницкий обладал феноменальным навыком актерской игры. Об этом рассказал народный артист России, актер театра и кино Сергей Угрюмов в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, Золотницкий стал примером старшего коллеги на творческом пути, у которого он, в том числе, учился.

«Очень жалко. Конечно, это очень важный этап для меня был, этап вхождения в театр. И взрослые артисты, к которым относился Леша, они для меня были примером того, как надо быть в театре, как надо жить в театре. Поэтому я у многих, и у него, в том числе, учился тому, чему не учат в институтах», — отметил Угрюмов.

Актер оценил вклад скончавшегося товарища в жизнь театра.

«Он — часть моей истории, часть истории нашего подвального театра», — сказал собеседник.

Также он выразил соболезнования семье и знакомым Золотницкого, указав на уникальные навыки последнего.

«Мои соболезнования родным и близким, и зрителям, которые его любили, любили смотреть на него и слушать его замечательный дубляж, он феноменально владел этим навыком актерским», — заключил он.

Золотницкий умер на 80-м году жизни. Он играл в театре и в кино, а также подарил свой голос многим звездам Голливуда в российской озвучке - Роберту Редфорду, Роберту де Ниро, Алену Делону, Роуэну Аткинсону и Энтони Хопкинсу.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

20:03
«Он — образец»: актер Мохов о характере ушедшего из жизни Алексея Золотницкого
19:45
Озвучил 10 тысяч ролей и стал звездой «Десяти негритят»: смерть Алексея Золотницкого — большая потеря для кино и театра
19:14
Режиссер Житинкин назвал покойного актера Золотницкого «потрясающим профессионалом»
19:07
Организаторами Всемирного фестиваля молодежи будут участники премии «ШУМ»
18:55
«Учился у него»: актер Сергей Угрюмов об уходе из жизни Алексея Золотницкого
18:31
«Знает, слушает, смотрит!» — участницы t.A.T.u про любимые песни своих детей

Сейчас читают

Григорий Лепс из-за болезни перенес несколько концертов
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги