Рабство в XXI веке: в Мьянме военные освободили россиян из мошеннического колл-центра

В Мьянме военные освободили россиян из крупнейшего мошеннического колл-центра

Армия Мьянмы 20 октября 2025 года начала операцию в штате Карен, у самой границы с Таиландом. В результате войска отбили две военные базы, ранее захваченные местными вооруженными отрядами, а также зачистили «КК-парк», один из крупнейших в Юго-Восточной Азии мошеннических центров. Там в полутюремных условиях содержались сотни фактически рабов. В том числе россиян.

Внимание к ним в нашей стране возникло после трагедии с Верой Кравцовой, 29-летней уроженкой Минска, которая в конце сентября уехала в один из таких центров и уже не вернулась. Версий, что с ней произошло, много, и все они нехорошие, вплоть до продажи на органы. В любом случае узнать доподлинно, что с ней стало, уже невозможно. Вера мертва, а ее тело кремировали.

Таких центров в регионе десятки, если не сотни. Их контролируют международные преступные синдикаты, они обманом завозят смазливых девушек и юношей, предлагая поработать моделями. На самом деле жертв заставляют дистанционно выманивать деньги у доверчивых инвесторов. Корреспондент «Известий» Иван Литомин встретился и с вербовщиками, и с их жертвами и узнал, как организована торговля людьми в XXI веке.

Эксклюзив «Известий». Одно из последних видео с Верой Кравцовой. Его она отправила родным, как только приехала на новое место работы в Мьянму.

Совсем скоро она перестанет выходить на связь. Ее будут искать друзья, волонтеры и выяснят — девушка погибла. По версии агентов, которые ее нанимали: выпила слишком много таблеток от лихорадки. Но как на самом деле — неизвестно. Тело сразу кремировали. Там же, в скам-центре.

Спецоперация военных в Мьянме в печально известном и самом крупном в стране скам-центре. Десятки задержанных. Еще сотни бегут, несмотря на автоматчиков.

«КК-парк» даже не комплекс, а целый скам-город. Несколько кварталов. Почти 300 тысяч сотрудников. Закрытая территория. Вышки с надзирателями, колючая проволока. И таких в Мьянме — несколько. Внутри своя администрация и собственная полиция, которая не столько за порядком следит, сколько за сотрудниками.

«Вот здесь находится моя комната. Это все мои вещи. Обычно вот здесь стоят охранники», — рассказала пострадавшая Дарья Тузова.

Дарья Тузова проработала в таком центре около года. Ее завербовали в России, на наших девушек особый спрос. Европейцы и американцы падки на славянские черты и акценты. Дарья ответила на объявление о работе моделью, подробности ей обещали рассказать при личной встрече. Оплатили дорогу до Бангкока, и после собеседования с агентом — забрали паспорт, погрузили в автобус и переправили через границу в Мьянму. А дальше сущий кошмар.

«Били. Сбривали волосы налысо. Ко мне домогались, сексуальное насилие могло происходить», — добавила пострадавшая.

Штрафы за каждый лишний шаг такие, что от обещанной зарплаты могло ничего и не остаться. За нарушение режима или неповиновение — тюрьма местная. Сбежать удалось лишь чудом.

«Две недели каждый день мы выстраивали новые пути, и каждый раз либо из-за военных действий дорога прекращала работать. То есть там шли массовые убийства и перекрытие дорог, либо закрывался аэропорт», — рассказала Дарья Тузова.

С одним из агентов такого колл-центра мы сами решили встретиться в Бангкоке. Русская девушка — Мария. Предлагает зарплату от пяти тысяч долларов в месяц.

«Зарплату платят прямо как в официальных компаниях. Месяц работаешь, следующий месяц 15 числа зарплата. Мы, девочки, сами не работаем, там китайцы переписываются. Девушка общается, американец в нее влюбляется и потом вкладывает деньги», — сказала агент в неофициальной беседе.

Все так называемые агенты соблюдают строгую конспирацию. Полиция Таиланда постоянно ведет охоту на таких вербовщиков. Поэтому у них нет офисов — встречи только в общественных местах. И они очень подозрительны. Мария в какой-то момент быстро закончила собеседование и скрылась. Мы отправляемся рабским маршрутом сами.

«Город очень бедный. Здесь около 30 тысяч жителей, но при этом много гостиниц. Потому что именно этот маленький городок на границе с Мьянмой является перевалочным пунктом. Сюда доставляют будущих сотрудников колл-центров. Заселяют их днем, соответственно, в гостиницы. Они дожидаются своей очереди», — поделился корреспондент Иван Литомин с места событий.

Перейти границу официально можно, но тогда нужны настоящие документы, визы, разрешения.

«Официальный КПП на границе с Мьянмой существует. На выезде. Все как обычно, ставят печати. Но сотрудников колл-центров вывозят неофициально. Мы сейчас подошли вот в это окошко. Пытались пройти границу, пройти пешком. Но нам выдали такую бумажку, в которой написано, что въезд иностранцев в Мьянму приостановлен из-за спецоперации по предотвращению работы этих самых колл-центров», — рассказал корреспондент.

Мы нашли, как именно рабов перевозят через границу. Несколько кадров нам все же удалось сделать.

«Вот она, дорога. Она перекрыта колючей проволокой. Вот здесь сидят военные — вот там, в палатке. Охраняют эту дорогу. Пограничники. Через эту дорогу их перевозят. Дальше грузят на лодки», — поделился Иван Литомин.

Десять метров реки рабы преодолевают на лодках в сопровождении своих вербовщиков. Мы сняли и это. Вот одна из лодок пристает к берегу, люди выходят. Ни штампов, ни досмотров. На другом берегу — Мьянма. Там их встречают и отправляют работать в те самые колл-центры.

Это — видеовизитка еще одной русской модели. Дашима провела в Мьянме почти месяц. Общаться на камеру с нашей съемочной группой отказалась — еще слишком живы в памяти травмирующие воспоминания. Но в переписке рассказала, что ей даже работать не пришлось, ее привезли сразу для перепродажи.

«Меня просто посадили в барак и требовали деньги за выкуп, и у них в планах было продать меня», — рассказала пострадавшая Дашима.

Девушку удалось спасти с помощью посольства и МИД. Она уже в России.

Сколько еще русских содержится в скам-центрах юго-восточной Азии, неизвестно. Елена Фоминых — юрист. Вытащила из Мьянмы и Камбоджи почти с десяток рабов.

«Били у них на глазах. Там очень много азиатов, китайцев, тайцев, очень много вьетнамцев, малазийцев, этих индонезийцев. Вот их прямо били очень сильно дубинками, электрошокерами», — отметила адвокат Елена Фоминых.

Условия работы четко прописаны в договоре. Один из экземпляров оказался в распоряжении нашей редакции. Паспорт остается у работодателя. Это залог отработки контракта. В рекламном предложении одной из фирм-посредников прямо прописаны условия — четкие и простые: соблазнять клиентов, отправлять им видео голосовые, флиртовать, имитировать богатую жизнь и в нужный момент переключать на брокера, который якобы и помогает заработать, а он уже вытянет все до последней капли из клиента.

Там же прямым текстом озвучивается, что работа нелегальная, что боссы платят за крышу местным властям.

Что не прописано, так это физические наказания, насилие за нарушения пунктов договора, за разглашение информации. Вот еще одно эксклюзивное видео: такие следы остаются у сотрудников после нарушения режима. Именно поэтому многие, кто решились рассказать нам свою историю, до сих пор скрывают лица. Даже те, кто уже вырвались. Боятся, что вербовщики их найдут. Анастасия говорит, что ее сразу в первый день по прибытии стали запугивать.

«Что, если я кому-то расскажу об этом, меня посадят в черную комнату — это место, где избивают людей. Мне сказали, что, если я попрошу о помощи, меня сильно изобьют, продадут на органы, а родителям отправят прах», — рассказала пострадавшая Анастасия.

Девушку отправила в рабство гражданка Украины. Заманила тоже обещаниями легких модельных денег. А когда Анастасия попыталась с ней связаться, получила вот такой ответ.

«Она сказала: „С вами, русскими, только так и надо поступать“. Мне сказали, что, если я хочу уйти, мне нужно заплатить штраф в размере 15 тысяч долларов», — добавила пострадавшая Анастасия.

Нам также удалось связаться с одним из агентов-вербовщиков. Он подтверждает, что сбежать из колл-центра невозможно.

«Там укрепленные стены, там вышки с автоматчиками. Если кто-то попытается перелезть через стену и побежать, из парка сбежать, у них приказ стрелять на поражение», — заявил вербовщик в неофициальной беседе.

Именно поэтому сотрудники колл-центра бросились бежать, как только на территорию зашли мьянманские военные. Спецоперация — чуть ли не единственный шанс обрести свободу. Власти Таиланда идут спасенным навстречу. Российские консулы ведут плотную совместную работу с местными властями, чтобы помочь людям.

«Эти люди не получили никакого штрафа за то, что, по сути, нелегально въехали в Мьянму, и никакого штрафа не было. Они получили здесь, в Таиланде, статус жертв торговли людьми. Вот это нужно четко иметь в виду», — рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

Надолго ли военным Мьянмы удалось приостановить работу скам-центров — неизвестно. Но спецоперация, которую проводят силовики, уже точно спасла сотни жизней. И если среди сбежавших сотрудников есть россияне, их просят немедленно обратиться за помощью в российское посольство.