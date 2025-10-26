В Чехии вдвое вырос приток беженцев с Украины с начала осени

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Страна приняла наибольшее количество украинских граждан среди всех участников Европейского союза.

В Чехии вдвое вырос приток беженцев с Украины — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Deng Yaomin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С начала сентября приток украинских беженцев в Чехию увеличился более чем в два раза после разрешения выезда молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из Незалежной. Об этом 25 октября сообщил чешский новостной портал Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД Гану Малу.

По словам представителя ведомства, до начала сентября власти Чехии еженедельно выдавали украинским беженцам примерно полторы тысячи разрешений на временную защиту. Через два месяца этот показатель увеличился до 3,1 тысячи.

Причиной такого роста может быть постановление главы киевского режима Владимира Зеленского о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать территорию страны.

В сентябре чешские власти предоставили статус временной защиты порядка 13,5 тысяч украинцев, что стало рекордным показателем.

В Евросоюзе программа временной защиты для граждан Украины действует до марта 2027 года, ее условия распространяются и на Чехию. По информации чешских СМИ, относительно численности собственного населения страна приняла наибольшее количество беженцев с Украины среди всех участников Европейского союза (ЕС).

Ранее, писал 5-tv.ru, две трети немцев считают, что украинским беженцам не нужно платить пособия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

5:03
Легенда советских дорог: как мотоцикл «Урал» превратился в зарубежный бизнес
4:44
В Чехии вдвое вырос приток беженцев с Украины с начала осени
4:23
Рабство в XXI веке: в Мьянме военные освободили россиян из мошеннического колл-центра
4:02
Работодателям грозит штраф за запрет выезда сотрудников за границу
3:43
В России вырастут таможенные сборы на импортные товары
3:21
Тяга к исследованиям: Путин предложил объявить 2027 год годом географии в России

Сейчас читают

Озвучил 10 тысяч ролей и стал звездой «Десяти негритят»: смерть Алексея Золотницкого — большая потеря для кино и театра
«Он — образец»: актер Мохов о характере ушедшего из жизни Алексея Золотницкого
«Довольно круто»: Овечкин проводит 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги