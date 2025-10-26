Трамп станцевал с жителями Малайзии

Президент США Дональд Трамп по прибытии в столицу Малайзии Куала-Лумпур исполнил танец с местными жителями, встречавшими его у трапа самолета. Видео опубликовано на You-Tube-канале Magno News.

Авторы публикации назвали танец «неожиданным». Американский лидер разговаривал с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, пока группа танцовщиков исполняла приветственный номер. Вдруг Трамп приблизился к ним и присоединился, несколько секунд двигаясь в такт музыке.

Президент США прибыл в страну в качестве почетного гостя саммита АСЕАН. После визита в Малайзию американский лидер планирует отправиться в Японию и Южную Корею, а также встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Анонсируя встречу, Трамп подчеркнул, что у Вашингтона будут хорошие отношения с Китаем, если стороны смогут заключить справедливое соглашение.

Трамп также отмечал, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот открыт к диалогу с американской стороной.

