Трамп станцевал с жителями Малайзии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Президент прибыл в страну на саммит АСЕАН.

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп по прибытии в столицу Малайзии Куала-Лумпур исполнил танец с местными жителями, встречавшими его у трапа самолета. Видео опубликовано на You-Tube-канале Magno News.

Авторы публикации назвали танец «неожиданным». Американский лидер разговаривал с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, пока группа танцовщиков исполняла приветственный номер. Вдруг Трамп приблизился к ним и присоединился, несколько секунд двигаясь в такт музыке.

Президент США прибыл в страну в качестве почетного гостя саммита АСЕАН. После визита в Малайзию американский лидер планирует отправиться в Японию и Южную Корею, а также встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Анонсируя встречу, Трамп подчеркнул, что у Вашингтона будут хорошие отношения с Китаем, если стороны смогут заключить справедливое соглашение.

Трамп также отмечал, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот открыт к диалогу с американской стороной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

10:01
Россия провела испытания перспективных образцов вооружения
9:59
Герасимов: ВС РФ окружили Красноармейск и заняли 70% Волчанска
9:33
Трамп станцевал с жителями Малайзии
9:22
Путин посетил пункт управления объединенной группировки ВС РФ
9:10
В Японии озвучили условие отказа от поддержки Украины
8:44
«Он не вернется»: Юлия Волкова о том, почему стала петь по-другому

Сейчас читают

Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги