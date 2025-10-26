Рваная челка и оголенные плечи: Оксана Самойлова кардинально сменила имидж
Это произошло на фоне развода с рэпером Джиганом.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Оксана Самойлова кардинально сменила имидж на фоне развода с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова с новой челкой и эффектным образом предстала на премии VOICE Beauty Awards. На церемонии в Москве 35-летняя знаменитость появилась в провокационном, но стильном образе.
Многодетная мама, обладающая роскошной фигурой, выбрала серебристый лиф, блестящую куртку и узкие кожаные брюки, дополнив образ массивным колье и оголенным плечом.
Главным акцентом стала новая длинная рваная челка, вероятно, выполненная с помощью специальной накладки — популярного бьюти-трюка среди звезд шоу-бизнеса.
Владелица косметического бренда получила заслуженную награду в категории «Бьюти-инфлюенсер года».
Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий как Джиган, пришел на премию поддержать жену и вместе с ней позировал фотографам. Заметно похудевший музыкант, по словам самой Самойловой, также ощущает позитивное влияние любимой.
