Рваная челка и оголенные плечи: Оксана Самойлова кардинально сменила имидж

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Это произошло на фоне развода с рэпером Джиганом.

Как блогер Оксана Самойлова сменила имидж

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Оксана Самойлова кардинально сменила имидж на фоне развода с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова с новой челкой и эффектным образом предстала на премии VOICE Beauty Awards. На церемонии в Москве 35-летняя знаменитость появилась в провокационном, но стильном образе.

Многодетная мама, обладающая роскошной фигурой, выбрала серебристый лиф, блестящую куртку и узкие кожаные брюки, дополнив образ массивным колье и оголенным плечом.

Главным акцентом стала новая длинная рваная челка, вероятно, выполненная с помощью специальной накладки — популярного бьюти-трюка среди звезд шоу-бизнеса.

Владелица косметического бренда получила заслуженную награду в категории «Бьюти-инфлюенсер года».

Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий как Джиган, пришел на премию поддержать жену и вместе с ней позировал фотографам. Заметно похудевший музыкант, по словам самой Самойловой, также ощущает позитивное влияние любимой.

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

