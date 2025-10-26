Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 13 0

Сделка состоялась при участии Дональда Трампа.

Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение

Фото: www.globallookpress.com/Evelyn Hockstein

Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение при участии Трампа. Стороны договорились о прекращении военных действий и установлении добрососедских отношений.

На саммите АСЕАН в присутствии президента США Дональда Трампа враждующие страны заключили мирную сделку, которая предусматривает прекращение всех военных действий.

В рамках соглашения Таиланд освободит 18 камбоджийских военнопленных, а Малайзия направит наблюдателей для контроля за выполнением режима прекращения огня.

Премьер-министр Таиланда подтвердил, что обе стороны приступят к исполнению договоренностей, включая оперативный вывод тяжелого вооружения из приграничных районов. Это стало итогом серии переговоров, начавшихся после вооруженных столкновений на границе 24 июля.

Также Трамп объявил о заключении важных экономических соглашений: крупной торговой сделки с Камбоджей и соглашения по добыче полезных ископаемых с Таиландом.

Предыдущие переговоры при участии США, Китая и Малайзии позволили 28 июля запустить перемирие, а 7 августа в Малайзии стороны согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Трамп станцевал с жителями Малайзии.

Еще больше новостей -- у Пятого канала в мессенджере MAX.

