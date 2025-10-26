В аэропорту Парижа задержали подозреваемого по делу об ограблении Лувра

Один подозреваемый по делу об ограблении Лувра был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль местной полицией. Об этом стало известно из сообщения издания Franceinfo.

Как отметили в источнике, он собирался вылететь в Алжир.

Уточнялось, что всего по факту преступления, произошедшего 19 октября в парижском музее, разыскивают четверо подозреваемых: двое из них проникли в галерею при помощи автомобильной вышки, а пара сообщников помогла подозреваемым скрыться на мотоциклах.

При этом отмечалось, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Парижский прокурор Лора Бекко назвал эту цифру «чрезвычайно впечатляющей».

Злоумышленники украли восемь французских королевских драгоценностей, среди которых была корона супруги императора Наполеона III, украшенная почти двумя тысячами бриллиантов, и ожерелье из сапфировой парюры королевы Марии-Амели и королевы Гортензии.

На данный момент в расследовании задействовано более 100 следователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудник службы безопасности Лувра может быть причастен к ограблению.

