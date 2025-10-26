В аэропорту Парижа задержали подозреваемого по делу об ограблении Лувра

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Мужчина собирался лететь в Алжир.

Что известно о задержанном подозреваемом по ограблению Лувра

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один подозреваемый по делу об ограблении Лувра был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль местной полицией. Об этом стало известно из сообщения издания Franceinfo.

Как отметили в источнике, он собирался вылететь в Алжир.

Уточнялось, что всего по факту преступления, произошедшего 19 октября в парижском музее, разыскивают четверо подозреваемых: двое из них проникли в галерею при помощи автомобильной вышки, а пара сообщников помогла подозреваемым скрыться на мотоциклах.

При этом отмечалось, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Парижский прокурор Лора Бекко назвал эту цифру «чрезвычайно впечатляющей».

Злоумышленники украли восемь французских королевских драгоценностей, среди которых была корона супруги императора Наполеона III, украшенная почти двумя тысячами бриллиантов, и ожерелье из сапфировой парюры королевы Марии-Амели и королевы Гортензии.

На данный момент в расследовании задействовано более 100 следователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудник службы безопасности Лувра может быть причастен к ограблению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

12:45
Рваная челка и оголенные плечи: Оксана Самойлова кардинально сменила имидж
12:31
Пакет с кровью, матча-мозги и болото с червями: рецепты напитков на Хэллоуин
12:30
Алексей Оверчук: с Россией нельзя разговаривать языком угроз и санкций
12:25
В аэропорту Парижа задержали подозреваемого по делу об ограблении Лувра
12:20
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
12:10
«Нужно научиться проигрывать»: 104-летний шахматист делится секретом долгой жизни

Сейчас читают

Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео