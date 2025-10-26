«С таким не сталкивалась»: Полина Диброва ответила на шутку про назойливого бывшего

Телеведущая и модель призналась, что старается сохранить дружеские отношения с бывшим мужем ради троих сыновей.

Диброва рассказала о состоянии детей после ее развода

На показе нового фильма «Мажор в Дубае» Полина Диброва впервые откровенно рассказала, как их дети переживают перемены в семье после громкого развода с телеведущим Дмитрием Дибровым, с которым она прожила 16 лет. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Диброва подчеркнула, что они с бывшим мужем делают все, чтобы сыновья не чувствовали боли и напряжения:

«Мы делаем все, чтобы они не переживали. Наверное, переживают, но это не сильно заметно. Мы (с Дмитрием. — Прим. ред) не разделяем никаких обязанностей — все по обоюдному желанию, как получается, так получается».

По словам Полины, дружеские отношения с экс-супругом она сохраняет исключительно ради детей:

«Нужно понимать, зачем это делать. Если у тебя трое сыновей и тебе важно их будущее, то нужно сделать все от тебя зависящее, чтобы дружить с бывшим мужем».

Ранее Диброва рассказывала, что именно ей Дмитрий поручил рассказать детям о разводе — и, по ее словам, мальчики поддержали мать.

Напомним, что пара официально оформила развод в сентябре. По слухам, причиной расставания стала романтическая связь Полины с близким другом семьи, Романом Товстиком. Позже она подтвердила отношения с ним, подчеркнув, что не скрывала своих чувств от мужа.

Если Роман Товстик сейчас продолжает судебные разбирательства с бывшей супругой, то Полина и Дмитрий Дибровы, напротив, смогли разойтись мирно — без споров о детях и имуществе.

Также на вопрос корресапондента о том, встречались ли Дибровой «назойливые» бывшие», модель заверила, что нет:

«С таким не сталкивалась».

