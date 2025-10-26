«Даже охнуть не успела»: Меньшова прокомментировала слухи о романе с Нагиевым

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Дмитрий всегда был мастером инфоповодов.

Меньшова о романе с Нагиевым

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Актриса Юлия Меньшова назвала роман с Нагиевым пиар-ходом

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова подтвердила роман с актером Дмитрием Нагиевым, однако назвала его пиар-ходом. Об этом она рассказала в интервью блогеру Карену Адамяну.

В 2024 году в сети завирусился фрагмент интервью Меньшовой с Нагиевым. Многие зрители тогда обратили внимание на то, что артист откровенно флиртует с Юлией, после чего звезд заподозрили в романе, который они не смогли скрыть при работе.

«Дима к этому приложил руку… Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я развелась и приехала на „Кинотавр“. И именно там, около красной дорожки, он меня вдруг увидел и сказал: „Пойдем вместе пройдемся“. Я даже охнуть не успела», — вспоминает Меньшова.

Только после того, как актриса прошла по красной дорожке под руку с Нагиевым, она поняла, что артист сделал это специально и, скорее всего, появятся слухи, что звезды встречаются. По ее словам, Дмитрий всегда был мастером инфоповодов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юлия Меньшова сделала аборт в молодости.

