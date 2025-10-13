«Помню об этом каждый день»: Юлия Меньшова сделала аборт в молодости

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

У актрисы были причины, чтобы решиться на этот непростой шаг.

Зачем Юлия Меньшова сделала аборт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юлия Меньшова в молодости сделала аборт

Актриса Юлия Меньшова сделала аборт в молодости, хотя была замужем. По ее словам, одной из главных причин стало то, что сын, родившийся в 1997 году, рос очень сложным и требовал много сил и внимания. Меньшова призналась, что физически и морально не могла справиться с еще одним ребенком в тот момент.

«Я была не готова, потому что у нас был очень сложный сын, сложно взрослел. Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить… И когда я пришла на эту процедуру, и ко мне подошел доктор, который сказал мне: «Вы знаете, все-таки это грех большой, вы бы подумали». Я подумала: «Я тебя сейчас убью просто, ты офонарел? Ты хоть знаешь, что проживает женщина в этот момент?!» — рассказала актриса в новом интервью на YouTube.

Меньшова отметила, что переживания были настолько сильны, что наркоз подействовал не сразу.

«Меня долго не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика. Помню ли я о том, что я сделала аборт? Каждый день», — рассказала артистка.

Впоследствии в семье Меньшовой и Игоря Гордина родился второй ребенок — дочь Таисия, которая появилась на свет спустя шесть лет после первенца. Юлия подчеркнула, что этот ребенок стал долгожданным и желанным для обоих родителей.

Юлия Меньшова и заслуженный артист России Игорь Гордин поженились в 1997 году, однако понять, что такое истинное семейное счастье, им удалось лишь спустя более чем десять лет после свадьбы.

В интервью блогеру Иде Галич Меньшова рассказала, что одним из ключей к гармоничным отношениям в семье является способность вовремя сдерживать слова и промолчать. Этот ценный совет актриса почерпнула у голливудской звезды Мэрил Стрип. С точкой зрения жены полностью согласен и Гордин. По его мнению, настоящая «формула счастья» заключается в том, чтобы уметь слушать партнера и делать шаги навстречу друг другу, находя компромиссы и поддерживая взаимопонимание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
В Москве загорелось здание, где находятся редакции Mash и Shot
14:42
Глава BBN Ценцкевич: сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией
14:36
«Пострадали больше других»: Лавров про основные задачи саммита в Египте по Газе
14:33
В Москве 17-летнего подростка нашли мертвым на детской площадке
14:24
Адвокат Елены Блиновской заявил о праве блогера подать заявление на УДО
14:14
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа по Tomahawk

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео