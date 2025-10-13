«Помню об этом каждый день»: Юлия Меньшова сделала аборт в молодости

Юлия Меньшова в молодости сделала аборт

Актриса Юлия Меньшова сделала аборт в молодости, хотя была замужем. По ее словам, одной из главных причин стало то, что сын, родившийся в 1997 году, рос очень сложным и требовал много сил и внимания. Меньшова призналась, что физически и морально не могла справиться с еще одним ребенком в тот момент.

«Я была не готова, потому что у нас был очень сложный сын, сложно взрослел. Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить… И когда я пришла на эту процедуру, и ко мне подошел доктор, который сказал мне: «Вы знаете, все-таки это грех большой, вы бы подумали». Я подумала: «Я тебя сейчас убью просто, ты офонарел? Ты хоть знаешь, что проживает женщина в этот момент?!» — рассказала актриса в новом интервью на YouTube.

Меньшова отметила, что переживания были настолько сильны, что наркоз подействовал не сразу.

«Меня долго не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика. Помню ли я о том, что я сделала аборт? Каждый день», — рассказала артистка.

Впоследствии в семье Меньшовой и Игоря Гордина родился второй ребенок — дочь Таисия, которая появилась на свет спустя шесть лет после первенца. Юлия подчеркнула, что этот ребенок стал долгожданным и желанным для обоих родителей.

Юлия Меньшова и заслуженный артист России Игорь Гордин поженились в 1997 году, однако понять, что такое истинное семейное счастье, им удалось лишь спустя более чем десять лет после свадьбы.

В интервью блогеру Иде Галич Меньшова рассказала, что одним из ключей к гармоничным отношениям в семье является способность вовремя сдерживать слова и промолчать. Этот ценный совет актриса почерпнула у голливудской звезды Мэрил Стрип. С точкой зрения жены полностью согласен и Гордин. По его мнению, настоящая «формула счастья» заключается в том, чтобы уметь слушать партнера и делать шаги навстречу друг другу, находя компромиссы и поддерживая взаимопонимание.

