Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

Науседа предложил ограничить транзит в Калининград из-за зондов с контрабандой

Власти Литвы предложили ввести ограничения на транзит в Калининград в связи с участившимися случаями использования контрабандистами воздушных зондов. С таким заявлением выступил президент страны Гитанас Науседа.

«В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита», — приводит портал Delfi слова главы прибалтийского государства в Telegram-канале.

По словам Науседы, организаторы контрабанды из Белоруссии якобы применяют метеозонды для переброски сигарет. Воздушные шары угрожают безопасности полетов, в результате чего аэропорт Вильнюса трижды приостанавливал свою работу в течение недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Литва применила средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбить большие надувные шары с помощью которых контрабандисты забрасывают в Прибалтику сигареты. Всего было опознано около сотни зондов, сбито только 19.

