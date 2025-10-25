В Обнинске во дворе дома обнаружен БПЛА

Во дворе дома в Обнинске обнаружен беспилотный летательный аппарат

В Обнинске, в районе улицы Курчатова, обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Стефан Перевалов в своем Telegram-канале.

Врио мэра попросил жителей города сохранять спокойствие и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

«В районе одного из домов по Курчатова обнаружен беспилотник. Пострадавших нет. Все службы работают на месте. Просьба сохранять спокойствие и не выкладывать в сеть фото и видео проводимых оперативных мероприятий. Ситуация под контролем», — говорится в сообщении Перевалова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ночь с 24 на 25 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали над территорией Москвы семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Известно, что атака беспилотников ВСУ, направлявшихся на столицу, стартовала с 02:28 ночи. Последний дрон уничтожен в 05:46 утра по московскому времени.

