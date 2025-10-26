Нейродефектолог Сорокун: у ребенка необходимо развивать фонематический слух

Проблемы с чтением и письмом у маленького школьника — не лень или невнимательность, а, как правило, симптом, за которым скрывается незрелость определенных высших психических функций. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала логопед, нейродефектолог и преподаватель РУДН Марина Сорокун.

Причины медленного чтения и некрасивого почерка

За проблемами с речью и письмом может скрываться несформированность фонематического слуха, то есть способности четко различать звуки родной речи, что является фундаментом для грамотного письма и уверенного чтения.

«Если ребенок путает звонкие и глухие звуки, например, „б“ и „п“, или „д“ и „т“, то ему будет крайне сложно правильно прочитать слово и тем более записать его под диктовку», — пояснила эксперт.

Также одной из самых частых причин являются слабость, несформированность мелкой моторики руки и проблемы с межполушарным взаимодействием.

«Красивое и быстрое письмо — это сложнейший двигательный акт, который требует невероятной координации между мозгом и рукой, и если эта связь не отлажена, рука просто не успевает за мыслью, буквы получаются неровными, а ребенок быстро устает», — дополнила Сорокун.

Еще данная ситуация может быть связана с недостаточным развитием пространственного восприятия, когда ребенок путает право и лево, зеркалит буквы, не понимает, где у буквы верх, а где низ.

Наконец, проблема может скрываться в несформированности навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, когда ребенок с трудом соединяет звуки в слоги, а слоги в слова, что делает процесс чтения сложным и непонятным.

Как правильно помочь ребенку

1. Установить спокойную обстановку

Заставлять множество раз переписывать и перечитывать одно и то же не следует. Такой подход лишь вызовет негативизм к учебе и испортит отношения со школьником. Задача родителя состоит в том, чтобы помочь, а не наказать, отметила эксперт.

2. Превратить занятия в игру

Не стоит говорить следующую фразу: «Сейчас мы будем заниматься». Лучше произнести: «Сейчас мы поиграем». Для развития мелкой моторики поможет лепка из пластилина, теста или глины, нанизывание бусин, собирание конструктора с мелкими деталями, а также вырезание ножницами по сложным линиям, штриховка фигур.

Также эксперт посоветовала использовать нейрогимнастику с простыми, но полезными упражнениями. Например, для укрепления фонематического слуха можно вовлечь ребенка в соответствующую игру.

«Хлопнуть в ладоши, при звуке [С] в слове, поймать нужный звук. Придумывайте как можно больше слов на один и тот же звук», — рекомендовала специалист.

Преодолеть трудности с чтением можно, читая ребенку вслух. Это вызовет у него интерес к книгам. В дальнейшем можно начать читать по очереди — родитель предложение, ребенок предложение, а потом и по странице.

«Используйте короткие тексты с крупным шрифтом, чтобы ребенок быстро видел результат своего труда и чувствовал успех», — добавила логопед.

3. Установить контакт с педагогом и школьным логопедом

Важно узнать у близких к ребенку специалистов, какие ошибки они видят в развитии чтения и произношения школьника, и совместно выработать план поддержки.

За проблемами почерка и чтения, как подчеркнула нейродефектолог, часто стоят более глубокие вещи.

«Если чувствуете, что не справляетесь своими силами, то не стесняйтесь обратиться за консультацией к логопеду или нейропсихологу, который проведет тщательную диагностику и составит индивидуальный маршрут коррекции», — заключила собеседница.

