Почему люди играют в компьютерные игры? И как вернуть игромана в реальную жизнь? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что бывает от игромании

Подросток зарубил мать топором из-за того, что она не разрешала ему играть в компьютер. Россиянин изрезал сына-геймера ножом из-за компьютерной игры. Школьник попытался задушить мать из-за запрета играть в онлайн-шутер.

«Зависимость от компьютерных игр или гаджетозависимость занимает второе место по популярности среди всех зависимостей», — говорит подростковый психолог Дарья Сальникова.

Григорий Плотников увлекся компьютерными играми недавно, но они уже сказались на его отношениях дома.

«Я ужасно отношусь к компьютерным играм. Я жертва, могу в прямом смысле этого слова сказать. У меня молодой человек сутками напролет проводит время за компьютерными играми. Я чувствую себя брошенной, покинутой, одинокой», — делится героиня Евгения Плотникова.

По словам девушки, Григорий сильно отдалился, предпочитая не сходить с ней в кино или встретиться с друзьями в кафе, а провести время перед монитором. Игромания даже доводила до рукоприкладства.

«У нас произошла тогда драка, я прямо вырываю все вот эти кабеля. Все, ярость, злость в глазах, раздражение на меня, чуть ли вот прям не придушил тогда. У нас все двери поломаны, все двери в квартире поломаны из-за этого всего», — рассказывает Плотникова.

Григорий проблем в своем увлечении не видит, как поводов для конфликта.

«Я провожу несколько часов за компьютером, а получается, что больше. Я этого не замечаю, там и по полночи, и чуть ли не сутками прям», — оправдывается Григорий.

С чего начать борьбу с игроманией

«Страна советов» решила помочь молодой паре разобраться в их проблеме и организовала для Григория консультацию психолога. Спустя пару минут разберем конкретный пример игромании. А пока расскажем, как сказываются игры на детях.

«Современные подростки по уровню речи, по уровню критического мышления сильно отстают от поколений десятилетней давности», — поясняет психолог.

Увы, но навыки коммуникации, разрешения спорных, конфликтных ситуаций, полученные в виртуальном мире, редко используются детьми в реальной жизни.

«В подростковом возрасте принципиально важно налаживать контакты и через победы и поражения формировать свою собственную жизненную установку. В играх же эта возможность, несомненно, ограничена. Ребенок осознанно уходит из реальных социальных контактов в виртуальный мир», — сообщает член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.

Особую опасность для неокрепших детских умов представляют шутеры.

«Могут ли фанаты жестоких игр стать убийцами? Прям такой статистики нет. Это точно приводит к инфантилизации ребенка. К тому, что если я сделаю то же самое в обычной жизни, мне за это ничего не будет», — объясняет подростковый психолог.

Бывают ли добрые компьютерные игры

«Шутеры» регулярно подвергаются критике. Но видеоигры — это не всегда только негатив. Бывают и добрые игры.

«Мы как раз поднимаем большой пласт русской культуры и стараемся рассказать, что такое язычество, почему оно было, что такое русская культура: в архитектуре, в быту и прочее», — разъясняет разработчик игр Егор Томский.

Для малышей — игры обучающие. Например, Виталий Лепешкин с помощью нейросетей разработал игру о том, как выхаживают медвежат-сирот в Центре спасения имени Пажетного. Минимум текста, видео с медвежатами, аудиогид и тесты для закрепления знаний.

«Тесты в игре показывают, как сотрудники центра обращаются с медвежатами, и правила. На каждый уровень есть свои правила, а также свои тесты», — говорит автор игры о медвежатах-сиротах Виталий Лепешкин.

Как справиться с игроманией

Но даже добрые и полезные игры, если они в избытке, могут привести к негативным последствиям. В случае с игроманией действовать нужно более осознанно.

«Очевидно одно, увлечение подростков компьютерными играми, а как показывает статистика, экранное время сегодня подростка в возрасте 14-17 лет составляет более семи часов, это вредно», — заявляет Сидоренко.

Григорий проводит перед экраном монитора за игрой примерно столько же времени.

Видеоигры стали для него своего рода антистрессом. Место, куда он мог сбежать, чтобы спрятаться от проблем. При этом молодой человек обманывает себя и не замечает, что проблемы в его жизни на самом деле растут как снежный ком.

«Лудомания — это одна из самых тяжелых форм зависимости, если мы не говорим про зависимость от психоактивных веществ. И она обусловлена биохимически, потому что он переживает огромное количество эмоций, когда он играет. И это дает возможность закрепить мозгу тот факт, что он находится в состоянии эйфории», — говорит психолог, кандидат психологических наук Марина Докучаева.

Психологи уверены, полностью излечить человека от игромании невозможно.

«Психотип человека, его личность, насколько у него низкая самооценка, насколько он себя не смог реализовать в жизни. В том числе влияют факторы окружения семьи, социальные факторы», — поясняет она.

Многое зависит от продолжительности, характера игр и умения подростка различать виртуальную и реальную жизнь. Ведь плюсы есть и в компьютерных играх.

«Через компьютерные игры мы сейчас развиваем некоторые когнитивные навыки. Это такой некий толчок к началу освоения навыка. Но опять же повторюсь, если этот навык не перенесен в жизнь, то это не освоенный навык», — объясняет Сальникова.

Итак, что делать, если дети увлеклись компьютерными играми?

Совет № 1



Не делать из компьютерных игр награду.

Они не должны становиться наградой. Запретный плод — всегда сладок. Лучше, если вы будете относиться к ним максимально спокойно, а ребенок будет точно знать, что у него есть 30-40 минут в день на любимую игру.

Совет № 2



Не откупаться от детей гаджетами.

Если вашему ребенку еще нет пяти лет, разрешайте играть только в проверенные развивающие игры. Если ребенок старше, периодически интересуйтесь, в какую игру он сейчас играет.

Предложите сыграть вместе. И не формируйте привычку. Не надо откупаться от ребенка гаджетом или компьютером, если вы заняты, а сын или дочь требует внимания.

Совет № 3



Ограничивать детям экранное время.

«Жесткое ограничение от компьютерных игр точно помогает ребенку, точно не помогает нервной системе родителей, но к этому нужно быть готовым», — отмечает эксперт.

Совет № 4



Относиться к игромании серьезно.

Помните, игромания — это серьезно. Не стоит недооценивать увлечение своего ребенка и игнорировать первые сигналы — изменение в поведении, апатию, внезапную радость или агрессию.

Совет № 5



Обратиться к психологу, чтобы избавиться от игромании.

А взрослым лудоманам главное — осознать свою проблему и найти хорошего, практикующего психолога, который поможет, если не избавиться от зависимости полностью, уйти в ремиссию.