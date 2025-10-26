Лавров: России нужна буферная зона, она контролирует территории вне Донбасса

РФ контролирует территории и за пределами Донбасса и Новороссии, поскольку ей необходима буферная зона. Об этом глава МИД сообщил в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится конфликт. На самом деле мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу Конституцию», — заявил Лавров.

По словам главы российского МИД, такая позиция обусловлена тем, что России необходима буферная зона, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно подвергают обстрелам территорию РФ. В том числе и те территории, которые никогда и никем не оспаривались: Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Лавров заявил, что призывы к прекращению огня на Украине — попытка снова выиграть время. Эта глубоко укорененная в голове и сознании Зеленского логика, по мнению российского дипломата, абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя.

