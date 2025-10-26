Призывы к прекращению огня — это попытка снова выиграть время. Так ситуацию вокруг переговорного процесса по Украине прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

Дипломат заявил, что ряд соглашений, включая минские договоренности, были фактически заблокированы внешними факторами, что, по его мнению, исключило возможность мирного урегулирования в прежних рамках.

Лавров напомнил, что еще в апреле 2022 года на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал и запретил Владимиру Зеленскому подписывать соглашение, выработанное в Стамбуле, потому что друг бывшего премьера Великобритании продавал оружие Украине. После этого Украина отказалась от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С тех пор они стали говорить о том, что никаких переговоров с Путиным не будет <…>, что они хотят европейских солдат и никакого перемирия. Все это Зеленский говорил всего год назад. А потом, в сентябре этого года, он заявил, что никогда Путин не получит ни пяди земли. Этого никогда не будет. Это не решение, это всего лишь пауза. А изоляция России должна сохраниться навсегда», — заявил глава МИД РФ.

Поэтому, по словам Лаврова, когда теперь звучат призывы к прекращению огня, Россия понимает, что на самом деле это просто попытка снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Зеленского логика, по мнению российского дипломата, абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя.

