Установлены личности заманивавших россиянок в call-центры работорговцев

В состав преступной группировки, обманом вовлекавшей девушек в деятельность мошеннических call-центров в Мьянме и Камбодже под видом модельной работы, входят ураженцы Украины и стран Средней Азии. Среди пострадавших оказалась Дашима Очирнимаева, которую удалось вернуть домой живой, а также гражданка Беларуссии Вера Кравцова — она трагически погибла, после чего ее тело было кремировано.

Одна из потерпевших, которая сейчас вынуждена отрабатывать свой выкуп, на условиях анонимности рассказала 5-tv.ru, что Дашиму продал человек по имени Нематулло Абдуллоев, известный под псевдонимом Nour. По ее словам, он родом из Средней Азии и ранее обучался в Пекине.

Пострадавшая отметила, что ее в скам-центры заманила вербовщица Карина Шрамко — гражданка Украины, состоящая в группе под руководством Абдуллоева. В распоряжении журналистов также есть копия паспорта подозреваемой.

«Со мной связалась гражданка Украины, Карина Шрамко, она описала мне работу о том, что я смогу достойно заработать, что я смогу закрыть свои долги, так как я ей рассказала свою историю. Она сказала, что она поможет мне и будет поддерживать весь мой контракт, все мое пребывание в Камбодже. <…> Меня завели вовнутрь, и мы поднялись на какой-то этаж, я уже не помню, и мне показали мою комнату. Когда мы зашли в комнату, я ощутила дикий ужас», — рассказала девушка.

По словам собеседницы, группировка целенаправленно охотится на россиянок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мьянме военные освободили россиян из мошеннического колл-центра.

