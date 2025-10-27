Опасные сети: за год число детей, обманутых кибермошенниками, выросло на 120%

Анастасия Федорова
Интернет-аферисты все чаще выдают себя за сверстников и блогеров, чтобы втереться в доверие к несовершеннолетним.

Как мошенники обманывают детей в интернете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

МВД: число пострадавших от кибермошенников детей выросло на 120%

Число детей, пострадавших от интернет-аферистов, за девять месяцев 2025 года увеличилось на 120%. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники все чаще используют психологические методы манипуляции, тщательно подбирая подход к детям и подросткам. При этом аферисты активно маскируются под сверстников, блогеров или представителей известных брендов, чтобы вызвать доверие у юных пользователей.

Сотрудники МВД подчеркнули, что важнейшей мерой защиты детей от преступных действий в интернете остается доверительное общение между ребенком и родителями. Если подросток знает, что может открыто рассказать взрослым о подозрительных сообщениях, угрозах или просьбах отправить личные фото, риск попасть под влияние злоумышленников значительно снижается.

Также в министерстве посоветовали родителям обучать детей распознавать признаки интернет-мошенничества — не переходить по неизвестным ссылкам, не раскрывать личную информацию, не доверять обещаниям легких «подарков» или «денежных бонусов».

Подобные профилактические меры помогут существенно сократить число преступлений в киберсреде и сформировать у молодого поколения устойчивый иммунитет к манипуляциям и обману в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь попавшему под влияние мошенников человеку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

