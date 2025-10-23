В МВД рассказали, как помочь попавшему под влияние мошенников человеку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Порой жертвы аферистов отказываются верить в то, что их обманывают.

Что делать если близкого человека обманули мошенники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

МВД: мошенники используют приемы социальной инженерии для воздействия на людей

В МВД России объяснили, как правильно разговаривать с родственниками, ставшими жертвами телефонных или онлайн-мошенников. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным специалистов, преступники используют приемы социальной инженерии — давление срочностью, роль авторитетных фигур, страх, стыд и изоляцию. Все это приводит к тревоге и снижению способности человека критически оценивать происходящее.

В министерстве подчеркнули, что грубость и обвинения в таких случаях бесполезны, так как только усиливают сопротивление жертвы. Вместо этого важно сохранять спокойствие, говорить уверенно и поддерживающе, помогая вернуть чувство контроля над ситуацией.

Также гражданам советуют ограничить возможность общения обманутого человека с мошенниками, предложить ему проверить факты и позвонить в банк по официальному номеру, а не тому, что прислали злоумышленники. Дополнительно рекомендуется использовать объективные доказательства — банковские выписки, данные от оператора связи или скриншоты операций, которые невозможно подделать.

В МВД отметили, что стоит действовать постепенно: например, начать с блокировки карты или смены пароля. Это позволит вернуть жертве уверенность и осознание, что она может контролировать происходящее. При этом лучше задавать вопросы, которые включают аналитическое мышление, чем делать категоричные утверждения.

Также ведомство рекомендует при необходимости подключать авторитетных лиц — сотрудников банка или полиции, поскольку со стороны профессионала сомнения звучат убедительнее.

В МВД добавили, что важно сохранять все цифровые следы общения с мошенниками — переписки, номера телефонов и голосовые сообщения. Если человек под воздействием аферистов проявляет опасное поведение, нужно сразу вызвать экстренные службы. В сложных случаях специалисты советуют обращаться за помощью к кризисным психологам, так как длительное воздействие может вызвать травматическое состояние.

