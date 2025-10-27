Пограничный забор между Россией и Финляндией стал новой «достопримечательностью»

Финские туристы нарушают закон ради фото у забора на границе с Россией

Забор, установленный на границе между Россией и Финляндией, неожиданно стал объектом туристического интереса у жителей Финляндии. Все больше путешественников стремятся увидеть заграждение своими глазами, что уже привело к росту числа случаев нарушения пограничного режима. Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на начальника пограничного поста «Вайниккала» Юсси Пеккалу.

По словам Пеккалы, большинство нарушений совершается непреднамеренно — туристы просто хотят подойти ближе, чтобы рассмотреть новый забор или сделать фотографии на его фоне. Однако такие действия считаются нарушением правил, так как происходят на территории закрытой пограничной зоны. Все подобные случаи фиксируются камерами видеонаблюдения и классифицируются как мелкие правонарушения. За них, как правило, назначается административный штраф.

Пеккала уточнил, что на восточной границе Финляндии есть участки, где пограничная зона проходит совсем рядом с автомобильными дорогами. В этих местах, если между трассой и ограждением нет естественных преград — леса, холмов или кустарника, — открывается прямой вид как на забор, так и на российскую территорию. Это и подогревает интерес туристов, которые нередко забывают о том, что доступ туда ограничен.

По словам представителя пограничной службы, сотрудники регулярно проводят разъяснительную работу, напоминая гражданам, что нарушение границы, даже случайное, может иметь юридические последствия.

