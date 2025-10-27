Ответ России: как во всем мире отреагировали на испытания «Буревестника»

В Европе связывают действия Москвы с противоракетным щитом США.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

El Mundo: ракета «Буревестник» стала ответом РФ на противоракетный щит США

Издания в Германии, Британии, испаноязычные агентства — все судорожно пытаются найти и опубликовать хоть какую-то информацию о новой ракете.

Аналитики отмечают, что возможность «Буревестника» зависать в воздухе на несколько дней в ожидании цели является серьезной проблемой, к которой армии запада были не готовы. Испанская El Mundo подчеркивает, что «Буревестник» судя по всему стал ответом России на противоракетный щит США.

Неудивительно, что до американского руководства сразу донесли информацию об испытаниях уникального оружия, о чем рассказал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который сейчас ведет переговоры в Соединенных Штатах.

