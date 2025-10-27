В Албании рассказали о беременности ИИ-министра

Диэлла в скором времени «родит» 83 виртуальных помощника, которые будут помогать депутатам парламента.

В Албании неожиданное развитие получила история с первым в мире цифровым министром. Так, премьер страны заявил, что Диэлла — виртуальный чиновник, отвечающий за госзакупки, внезапно станет мамой, причем многодетной.

«Я должен впервые поделиться с вами новостью: Диэлла беременна, и она ожидает 83 ребенка, по одному на каждого члена нашего парламента. Эти дети будут служить депутатам в качестве помощников: они будут обладать всем знанием своей матери — о Европейском союзе, европейском законодательстве и обо всем остальном», — заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Публика в зале так и не поняла, глава правительства пошутил или завуалировал создание цифровых аватаров всего кабинета министров. Об отце виртуальных детей нейросети пока тоже ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нейросеть помогает бороться с пьяными и дебоширами в Петербурге. «Умная» система заработала на детских площадках и уже выявила первых злоумышленников, у которых сильно «чесались руки».

