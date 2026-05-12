Нейросети освободят врачей в России от бумажной работы

Эфирная новость 21 0

ИИ будет помогать с медкартами и данными пациента.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нейросети разгрузят российских врачей от бумажной работы. В Минздраве рассказали, что искусственный интеллект будет анализировать электронную карту пациента за считанные секунды. Для сравнения, доктору для этого требуется до получаса.

Кроме того, ИИ будет оперативно выдавать данные, которые могут срочно понадобиться врачу или работнику приемного отделения. Но лечить нейросетям пока не разрешат. Постановкой диагноза и назначением препаратов продолжат заниматься медики.

Ранее доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик предупредил об опасности массового увлечения цифровыми помощниками для борьбы с одиночеством. По его словам, рост популярности антидепрессантов и чат-ботов обусловлен стремлением человека найти быстрый выход из стрессовых ситуаций в условиях кризиса традиционных семейных ценностей и урбанизации.

Эксперт отметил, что нейросети способны лишь имитировать сочувствие, создавая иллюзию полноценного диалога, которая не заменяет реальное тепло. Регулярное использование ИИ в роли психолога может привести к ухудшению психического состояния в долгосрочной перспективе. Основные факторы — растущее число одиноких людей и общая тревожность из-за мировых конфликтов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:28
«Выдуманные сюжеты»? Суд оштрафовал рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков
13:25
Неоправданный риск: почему в Петербурге собрались запретить экскурсии по крышам
13:21
Дачные войны с соседями: от курятника под окном до захвата земли — как защитить свои права
13:20
Нейросети освободят врачей в России от бумажной работы
13:13
«Иголки под ногти»: сотрудников ТЦК обвинили в пытках сына священнослужителя
13:05
Одного ребенка госпитализировали в результате стрельбы в школе на Кубани

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
«Ну, погоди, ВСУ!» — ВС РФ стали «ослеплять» дроны при помощи мультфильмов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео