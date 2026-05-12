Нейросети освободят врачей в России от бумажной работы

Нейросети разгрузят российских врачей от бумажной работы. В Минздраве рассказали, что искусственный интеллект будет анализировать электронную карту пациента за считанные секунды. Для сравнения, доктору для этого требуется до получаса.

Кроме того, ИИ будет оперативно выдавать данные, которые могут срочно понадобиться врачу или работнику приемного отделения. Но лечить нейросетям пока не разрешат. Постановкой диагноза и назначением препаратов продолжат заниматься медики.

Ранее доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик предупредил об опасности массового увлечения цифровыми помощниками для борьбы с одиночеством. По его словам, рост популярности антидепрессантов и чат-ботов обусловлен стремлением человека найти быстрый выход из стрессовых ситуаций в условиях кризиса традиционных семейных ценностей и урбанизации.

Эксперт отметил, что нейросети способны лишь имитировать сочувствие, создавая иллюзию полноценного диалога, которая не заменяет реальное тепло. Регулярное использование ИИ в роли психолога может привести к ухудшению психического состояния в долгосрочной перспективе. Основные факторы — растущее число одиноких людей и общая тревожность из-за мировых конфликтов.

