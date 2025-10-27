Что это было? Странный зеленый объект осветил небо над Москвой

ИКИ РАН: странный зеленый объект над Москвой может быть космическим мусором

Жители Московской области в понедельник утром могли наблюдать странный зеленый объект в небе. Многие приняли его за метеорит, однако с большей долей вероятности это был космический мусор. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

На то, что странный объект является космическим мусором, указывают необычный цвет и движение тела. Фрагментация происходила активно, а скорость движения была относительно небольшой, что отличает его от привычных метеоритов.

При этом не исключено, что речь действительно идет о метеорите размером с баскетбольный мяч. Зеленый свет, который видели очевидцы, возник из-за свечения никеля — элемента, часто встречающегося в металлических метеоритах.

Инцидент наблюдали около 06:30 жители Фрязина, Люберец, Красногорска, Истры и Раменского. Объект пролетел низко над домами, оставляя за собой огненный шлейф. Очевидцы активно обсуждали увиденное в социальных сетях.

В ближайшие дни специалисты планируют проанализировать данные наблюдений, чтобы определить точное происхождение объекта и оценить, насколько он был опасен.

