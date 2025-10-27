Мать и две дочери арестованы по делу о хищении денег у военных в Шереметьево

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Следствие считает, что женщины входили в организованную группу.

Мать и две дочери арестованы по делу о хищениях у военных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве арестованы мать и две ее дочери по делу о хищениях у военнослужащих в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования.

По данным следствия, женщины выдавали себя за попрошаек и обманом получали деньги от военных, возвращающихся из зоны боевых действий.

Источник отметил, что подозреваемые находились в одном из столичных СИЗО. Изначально им вменяли только мошенничество, однако позднее им добавили обвинение по статье 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Расследование этого дела ведется с осени прошлого года. В уголовном деле фигурируют более 30 человек, включая предполагаемого организатора схемы Алексея Кабочкина. Он также арестован и, как уточнил собеседник агентства, изъявил желание отправиться на военную операцию.

По версии следствия, в состав ОПГ могли входить и сотрудники правоохранительных органов. Они якобы помогали мошенникам выбирать военных в качестве жертв. Один из пострадавших рассказал, что в аэропорту к нему подошла девушка, попросившая 15 тысяч рублей на билет, пообещав вернуть деньги позже, однако после получения средств исчезла.

Следователи также рассматривают другие эпизоды: завышение стоимости поездок на такси и случаи, когда военных спаивали, а затем похищали средства с их банковских карт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

17:12
Вместо ужина: в Свердловской области мужчина содрал кожу с голодной супруги
17:06
«Меня всю колбасит»: Мария Погребняк случайно выбросила часы Rolex
16:59
Борцы со всей страны сразились за кубок атамана Всероссийского казачьего общества
16:51
Сокровище под землей: на Кубани нашли деликатесный белый трюфель
16:46
Лавров: «ястребы войны» в Европе активно пытаются испортить отношения США и РФ
16:39
Водитель грузовика узнал, что его перепутали в роддоме спустя 60 лет

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео