Скандал на миллионы: за что Митрошина требует деньги со своих бывших юристов

Александра Митрошина требует с бывших юристов более 68 миллионов рублей

Известный блогер Александра Митрошина подала иск о взыскании 68,6 миллиона рублей с бывшего адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой.

С марта 2023 по август 2024 года юристы якобы злоупотребляли доверием Митрошиной. Они создавали ложные угрозы налоговых проблем, блокировки счетов и внесения в «черный список» администрации президента, дабы получить крупные суммы за фиктивные услуги.

Среди ключевых эпизодов: 41 миллион рублей якобы за защиту от блокировки счетов, 12 миллионов за оформление гражданства Вануату, 10 миллионов и 5 миллионов рублей — за прочие «услуги».

Кроме материальных претензий Митрошина требует 1 миллион рублей компенсации морального вреда из-за стресса, бессонницы и ухудшения здоровья, вызванных действиями юристов.

Блогер была задержана 7 марта по делу об отмывании денег — ей приписывают уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 127 миллионов рублей за 2019–2022 годы. 21 октября под домашний арест отправили Алису Волхову и Ольгу Гольцеву.

