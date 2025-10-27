Скандал на миллионы: за что Митрошина требует деньги со своих бывших юристов

Элина Битюцкая
Известный блогер подала иск о взыскании огромной суммы с бывшего адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой.

Сколько Александра Митрошина требует с бывших юристов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Александра Митрошина требует с бывших юристов более 68 миллионов рублей

Известный блогер Александра Митрошина подала иск о взыскании 68,6 миллиона рублей с бывшего адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой.

С марта 2023 по август 2024 года юристы якобы злоупотребляли доверием Митрошиной. Они создавали ложные угрозы налоговых проблем, блокировки счетов и внесения в «черный список» администрации президента, дабы получить крупные суммы за фиктивные услуги.

Среди ключевых эпизодов: 41 миллион рублей якобы за защиту от блокировки счетов, 12 миллионов за оформление гражданства Вануату, 10 миллионов и 5 миллионов рублей — за прочие «услуги».

Кроме материальных претензий Митрошина требует 1 миллион рублей компенсации морального вреда из-за стресса, бессонницы и ухудшения здоровья, вызванных действиями юристов.

Блогер была задержана 7 марта по делу об отмывании денег — ей приписывают уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 127 миллионов рублей за 2019–2022 годы. 21 октября под домашний арест отправили Алису Волхову и Ольгу Гольцеву.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд вернул марафонщице Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 миллион рублей.

