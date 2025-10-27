«Спасал от апокалипсиса»: мужчина убил семью и несколько недель жил с телами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Он также зарезал собаку.

В США мужчина убил семью и жил с их телами

Фото: 5-tv.ru

People: Мужчина убил семью и несколько недель жил с телами

Житель штата Флорида убил жену, троих детей и собаку в загородном, а затем несколько недель жил рядом с телами. Об этом сообщает PEOPLE.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом семьи 13 января 2020 года, чтобы арестовать мужчину по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения. Внутри они обнаружили мумифицированные тела его жены и троих детей, а также останки собаки. Глава семьи был жив и находился в доме.

По данным полиции, мужчина накачал жену и детей наркотиками, а затем зарезал их. Тела были сильно разложены, что затрудняло установление точной причины смерти. Дочь была найдена в изножье кровати матери.

Изначально мужчина признался в убийствах, утверждая, что «спасал семью от апокалипсиса». Позже он попытался переложить вину на жену, заявляя, что это она якобы отравила детей.

Следствие указывает, что одной из причин жестокой расправы могло стать банкротство. За год до преступления мужчина имел долги на сумму 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей), был выселен из офиса в Коннектикуте и проходил расследование по мошенничеству с федеральными страховыми выплатами. В декабре 2019 года семья также получила уведомление о выселении из арендованного жилья.

Присяжные признали мужчину виновным. Судебное разбирательство продолжается, учитывая сложность преступления и мотивы обвиняемого.

