Магия произношения: как акценты управляют нашим восприятием людей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Голос собеседника может рассказать о его происхождении больше, чем документы, и невольно заставить окружающих строить ложные предположения.

Как влияет акцент на восприятие человека в глазах окружающих

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: специфика речи влияет на социальную оценку человека

Специфика речи влияет на социальную оценку личности и формирование стереотипов. К такому выводу пришла профессор лингвистики Валери Фридланд. Об этом сообщило The Guardian.

Эксперт поделилась, что люди на подсознательном уровне используют манеру общения для классификации окружающих. Причем этот механизм активируется еще в раннем детстве.

По данным лингвиста, уже к пяти годам дети начинают отдавать предпочтение сверстникам, которые говорят со схожим акцентом, даже если ежедневно слышат разнообразную речь в городской среде.

Подобные выводы приводят к серьезным социальным проблемам, включая дискриминацию по классовому или этническому признаку. Валери Фридланд отметила, что предвзятость может проявляться в бытовых ситуациях. Этого нельзя избежать даже при приеме на работу, где кандидат с «благородным» выговором часто кажется более компетентным, чем человек с другим диалектом.

На практике акцент может повлиять и на решение суда. Профессор приводит в пример процесс над Джорджем Циммерманом, где показания ключевого свидетеля были фактически проигнорированы присяжными из-за ее сильного афроамериканского диалекта.

Исторический контекст формирования различий в языке также играет важную роль в понимании современных границ общения. Фридланд напомнила, что даже в Библии упоминается использование произношения для выявления врагов.

Сейчас лингвисты стараются разработать специальные инструкции для судов и работодателей, чтобы минимизировать влияние неосознанных предубеждений.

Осознание того, что акцент является лишь маркером идентичности, а не интеллектуальных способностей, помогает обществу становиться более открытым и справедливым в оценке каждого человека на основе его реальных навыков и поступков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

10:09
Правда о коллагене: дерматолог разоблачила бесполезные добавки
9:50
Магия произношения: как акценты управляют нашим восприятием людей
9:31
У канадского пассажира лайнера MV Hondius выявили хантавирус
9:12
Не старье, а винтаж! — Что вернулось из прошлого в современную моду в 2026 году
9:00
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знаков зодиака
8:53
Мошенники крадут деньги россиян, обещая возврат за коммуналку

Сейчас читают

Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео