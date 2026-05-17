Мошенники крадут деньги россиян, обещая возврат за коммуналку

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Сначала аферист звонит потенциальной жертве и утверждает, что ей положена выплата. После чего человека атакуют мнимые сотрудники полиции.

Мошенники обманывают россиян с коммуналкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД РФ: мошенники начали обманывать россиян, обещая возврат за коммуналку

Телефонные мошенники начали похищать деньги россиян, обещая возмещение за коммунальные услуги. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официальные документы МВД РФ.

Согласно материалам, с которыми ознакомились журналисты издания, сначала аферист звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником социальной защиты. Он утверждает якобы человеку положена выплата в счет возмещения коммунальных расходов. Однако, чтобы получить деньги, нужно встать в некую очередь, а для этого необходимо назвать свои данные. В результате мошенники получают всю информацию о «клиенте».

После этого дистанционные аферисты уже действуют по стандартной схеме. Человека, который ждет выплату, начинают атаковать липовые сотрудники правоохранительных органов. Они, в свою очередь, запугивают жертву, угрожая уголовным преследованием за якобы совершенный перевод денег на Украину. При этом «сотрудники полиции» утверждают, что можно все отменить, но для этого нужно перевести все средства на «безопасный счет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники взломали аккаунт Госуслуг россиянки и прописали в ее квартире 55 человек. С каждого из фиктивных «жильцов» преступники брали плату от шести с половиной до десяти тысяч рублей. Когда хозяйка жилплощади обнаружила незваных гостей, она обратилась в полицию. Правоохранители вышли на след предполагаемой подозреваемой и провели у нее обыск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

10:09
Правда о коллагене: дерматолог разоблачила бесполезные добавки
9:50
Магия произношения: как акценты управляют нашим восприятием людей
9:31
У канадского пассажира лайнера MV Hondius выявили хантавирус
9:12
Не старье, а винтаж! — Что вернулось из прошлого в современную моду в 2026 году
9:00
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знаков зодиака
8:53
Мошенники крадут деньги россиян, обещая возврат за коммуналку

Сейчас читают

Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео