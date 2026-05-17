У канадского пассажира лайнера MV Hondius выявили хантавирус

Гражданин Канады, который находился на борту круизного лайнера MV Hondius, заболел хантавирусом. Об этом телеканалу CBC News сообщила главный врач провинции Британская Колумбия Бонни Генри.

Она отметила, что несколько дней назад заразившегося вирусом человека доставили в больницу с головной болью и лихорадкой, а в пятницу его тест показал положительный результат. При этом врач подчеркнула, что состояние пациента стабильное, он находится в изоляции.

По ее словам, для подтверждения результатов теста будут проведены дополнительные исследования. Генри также добавила, что все находившиеся на корабле канадцы отправлены на изоляцию. Кроме того, она заявила, что угрозы распространения вируса в стране нет.

Вирус на судне, следовавшем в Кабо-Верде из Аргентины, вспыхнул в апреле. Всего на борту лайнера находились около 150 человек. Корабль прибыл в испанский порт Тенерифе 10 мая, после чего службы организовали эвакуацию всех пассажиров. Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили гибель трех пассажиров.

Ранее в ВОЗ сообщили о нервных срывах, с которыми столкнулись пассажиры корабля из-за вспышки хантавируса.

