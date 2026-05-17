The Guardian: броши вернулись в моду в 2026 году

Броши окончательно избавились от имиджа «бабушкиного» аксессуара и стали настоящим символом стиля в 2026 году. Об этом сообщило The Guardian.

Современные иконы моды активно используют это украшение для создания дерзких и необычных образов. Например, актриса Зендея на балу Met Gala произвела фурор, приколов бриллиантовую змею к спинке своего белого жакета.

Голливудская звезда Мерил Стрип в Мехико украсила лацкан красного костюма сразу шестью различными брошами. А актер Педро Паскаль появился на церемонии вручения премии «Оскар» с огромной шелковой камелией от Chanel.

Сегодня это украшение воспринимается не как дань прошлому, а как инструмент самовыражения, добавляющий наряду свежести и легкой доли бунтарства.

Главный секрет популярности броши заключается в ее универсальности и возможности экспериментировать с формой. В отличие от классического ношения по центру лацкана, современные модники выбирают неожиданные места и размеры. Аксессуар способен менять архитектуру одежды.

Брошь можно закрепить на узле свитера, наброшенного на плечи, или использовать для создания драпировки на свободном платье или футболке. Более того, две небольшие броши могут стать практичным решением для фиксации бретелек белья.

«При правильном ношении брошь выглядит довольно остроумно. Она вне времени, элегантна и добавляет нотку субверсии и интриги», — подчеркнул обозреватель издания.

Исторически броши часто служили средством дипломатической коммуникации, как это было в практике королевы Великобритании Елизаветы II или бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт.

В нынешнем сезоне этот аксессуар возвращается к своим истокам, становясь личным заявлением владельца. Найти уникальное украшение можно даже на блошиных рынках, что делает тренд доступным для каждого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.