Ради мести: похитителей футболиста «Зенита» Мостового нанял «Сатанист»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 89 0

Злоумышленник обещал исполнителям легкие деньги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Похитителей футболиста «Зенита» Мостового нанял «Сатанист»

Россияне, задержанные по подозрению в похищении футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, действовали по указанию таинственного заказчика, известного в Telegram под именем «Сатанист». Кадры, на которых засветился аккаунт злоумышленника, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По данным источника, мужчина предлагал молодым людям быстрый заработок, уверяя, что им предстоит «отомстить наркодилеру». Под этим предлогом исполнители согласились на участие в операции, не зная реальных целей куратора.

По его заданию вечером 23 октября на Крестовском острове злоумышленники предприняли попытку похитить игрока «Зенита» Андрея Мостового, однако план провалился. Спустя два дня, 25 октября, они напали на зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова, которого увезли и заставили перевести им 210 тысяч рублей. Этой суммы оказалось мало, похитители настаивали на откупе в десять миллионов.

Подозреваемых четверо. Им вменяют статьи «Разбой», «Похищение человека» и «Покушение на похищение человека», уточнили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

