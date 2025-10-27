Задали тренд: костюм грабителей Лувра стал популярным нарядом на Хэллоуин

Блогеры дают советы, как повторить образ похитителей драгоценностей.

Костюм грабителей Лувра стал популярным нарядом на Хэллоуин

Неожиданные последствия ограбления Лувра в Париже. Самым популярным нарядом предстоящего Хэллоуина стал костюм грабителя в жилетке сотрудника музея.

Сотни западных блогеров дают советы, как максимально точно скопировать образ похитителей драгоценностей. Для этого понадобится наряд total black, перчатки, балаклава и яркий жилет строителя, которые надели преступники во время ограбления. Для того, чтобы добавить гламура, советуют использовать бижутерию и не забывать о забавной детали — игрушечной короне, как символе той, что так неудачно выскользнула из рук беглецов.

Всего по факту преступления, произошедшего 19 октября в парижском музее, разыскивают четверо подозреваемых: двое из них проникли в галерею при помощи автомобильной вышки, а пара сообщников помогла подозреваемым скрыться на мотоциклах.

При этом отмечалось, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Парижский прокурор Лора Бекко назвал эту цифру «чрезвычайно впечатляющей».

Злоумышленники украли восемь французских королевских драгоценностей, среди которых была корона супруги императора Наполеона III, украшенная почти двумя тысячами бриллиантов, и ожерелье из сапфировой парюры королевы Марии-Амели и королевы Гортензии.

