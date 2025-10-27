Суд заочно арестовал певицу Монеточку*

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

В публикации говорится, что певице предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

По данным правоохранителей, Монеточка уже дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила публиковать материалы в соцсетях без необходимых отметок.

Монеточку включили в российский реестр иностранных агентов в январе 2023 года после серии публичных антироссийских заявлений и сборов средств на нужды ВСУ. Основана критика касалась ее выступлений за рубежом, где она выходила с флагом легиона Легиона «Свобода России»** и призывала публику скандировать лозунги «Слава Украине!»***.

После внесения в реестр артистка покинула Россию, перебралась с семьей в Литву и приостановила музыкальную деятельность на территории РФ. В последние месяцы ей отказано во въезде в Россию, ОАЭ, Турцию, Сербию и ряд стран постсоветского пространства, а гастрольная деятельность возможна только в шенгенской зоне. В мае 2025 года Монеточка ликвидировала свое ИП в России и заявила, что скучает по стране, но не видит возможности возвращения.

* — признан иноагентом в РФ

** — внесена Минюстом в перечень экстремистских организаций

*** — признана нацистской в РФ