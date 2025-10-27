«Я мог убить»: Энтони Хопкинс рассказал, как поборол алкогольную зависимость

|
Лилия Килячкова
Однажды он сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и чуть не стал виновником аварии.

Энтони Хопкинс о борьбе с алкоголизмом

Фото: www.globallookpress.com/ CAP/TFS

Энтони Хопкинс бросил пить после того, как чуть не стал виновником аварии

Британский актер Энтони Хопкинс бросил пить, потому что понял, что это может его убить. Об этом 87-летний обладатель «Оскара» рассказал на подкасте The New York Times.

Знаменитость не употребляет алкоголь уже почти 50 лет. По его словам, однажды он сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и чуть не стал виновником аварии.

«Я был пьян и вел машину здесь, в Калифорнии, в полубессознательном состоянии, понятия не имея, куда еду, когда понял, что мог кого-нибудь убить. Или себя, но мне было все равно», — рассказал Хопкинс.

После этого случая актер понял, что пора обратиться за помощью, чтобы побороть пагубную привычку.

«Знаете, я мог бы убить целую семью в машине. Я понял, что я алкоголик, и пришел в себя», — добавил Хопкинс.

Вскоре на одной из вечеринок в Беверли-Хиллз актер подошел к своему агенту и сказал, что ему нужна помощь. Он впервые услышал внутренний голос, который твердил ему, что алкоголь убьет его.

«49 лет трезвости. Сейчас я просыпаюсь с мыслью: „Как, я все еще здесь?“. Эти 49 лет я провел как никогда счастливо», — заявил Хопкинс.

