«Я мог убить»: Энтони Хопкинс рассказал, как поборол алкогольную зависимость

Энтони Хопкинс бросил пить после того, как чуть не стал виновником аварии

Британский актер Энтони Хопкинс бросил пить, потому что понял, что это может его убить. Об этом 87-летний обладатель «Оскара» рассказал на подкасте The New York Times.

Знаменитость не употребляет алкоголь уже почти 50 лет. По его словам, однажды он сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и чуть не стал виновником аварии.

«Я был пьян и вел машину здесь, в Калифорнии, в полубессознательном состоянии, понятия не имея, куда еду, когда понял, что мог кого-нибудь убить. Или себя, но мне было все равно», — рассказал Хопкинс.

После этого случая актер понял, что пора обратиться за помощью, чтобы побороть пагубную привычку.

«Знаете, я мог бы убить целую семью в машине. Я понял, что я алкоголик, и пришел в себя», — добавил Хопкинс.

Вскоре на одной из вечеринок в Беверли-Хиллз актер подошел к своему агенту и сказал, что ему нужна помощь. Он впервые услышал внутренний голос, который твердил ему, что алкоголь убьет его.

«49 лет трезвости. Сейчас я просыпаюсь с мыслью: „Как, я все еще здесь?“. Эти 49 лет я провел как никогда счастливо», — заявил Хопкинс.

