Пьяная Бритни Спирс за рулем чуть не сбила человека

Певица Бритни Спирс в нетрезвом состоянии чуть не сбила человека на машине

Певица Бритни Спирс находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, едва не сбила человека. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на приближенный к звезде источник.

Бритни в нетрезвом состоянии села за руль своего BMW и, выезжая с парковки, едва не наехала на свою подругу. Далее артистка выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Добравшись до дома, певица не сразу смогла попасть внутрь — она застряла у ворот, пытаясь вспомнить код от замка.

«Она вводила код и подъезжала к воротам, но они не открывались. Она повторила это три или четыре раза. Подруга все это время не выходила из машины. Спустя 20 минут подруга уехала, а Бритни провела еще около десяти минут, пытаясь войти, и, наконец, ей это удалось», — уточнил инсайдер.

Уточняется, что вечер Спирс провела в ресторане в компании неизвестной девушки. По словам очевидцев, звезда привлекла внимание своим небрежным видом, появившись в шлепанцах, а также неадекватным поведением — роняла посуду и громко произносила тосты.

По словам источника, поведение Спирс, вероятно, связано с сильным стрессом, вызванным выходом скандальных мемуаров ее бывшего мужа Кевина Флайдерлайна. В книге он подробно раскрывает детали их семейной жизни. Ранее об этом сообщал 5-tv.ru.

