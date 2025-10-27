Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины

Наталья Орейро снялась в новой русской новогодней комедии

Певица и актриса Наталья Орейро исполнит мечты одного русского мужчины в новом новогоднем фильме. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

Звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» сыграла одну из ключевых ролей в праздничной комедии «Письмо Деду Морозу».

По сюжету ленты скучающий юрист Петр Безгулов находит старые детские письма, предназначенные главному зимнему волшебнику, и отправляет их через волшебный почтовый ящик. После чего его жизнь превращается в хаос, так как все, даже самые абсурдные желания исполняются. Среди прочих оказывается и появление Орейро — кумира его юношеских лет.

«Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это — верить в чудо, а детей — от души смеяться и сопереживать приключениям на экране. Наш слоган „Все сбудется!“ — это не просто слова, это обещание зрителю настоящего новогоднего волшебства», — рассказала генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Кинематограф исполнил не только мечты главного героя, но и самой Орейро. Оказалось, она давно хотела примерить на себя костюм Снегурочки, и на съемках фильма ей наконец-то ей это удалось.

Кроме зарубежной знаменитости, в картине появятся и отечественные звезды: актеры Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Антон Филипенко и певец Дима Билан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Орейро прилетит в Россию в ноябре.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.