Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Знаменитости удалось исполнить еще и одно из своих давних желаний.

Наталья Орейро в русском кино

Фото: Пресс-служба продюсерского центра Киностудии им. М. Горького

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наталья Орейро снялась в новой русской новогодней комедии

Певица и актриса Наталья Орейро исполнит мечты одного русского мужчины в новом новогоднем фильме. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

Звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» сыграла одну из ключевых ролей в праздничной комедии «Письмо Деду Морозу».

По сюжету ленты скучающий юрист Петр Безгулов находит старые детские письма, предназначенные главному зимнему волшебнику, и отправляет их через волшебный почтовый ящик. После чего его жизнь превращается в хаос, так как все, даже самые абсурдные желания исполняются. Среди прочих оказывается и появление Орейро — кумира его юношеских лет.

«Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это — верить в чудо, а детей — от души смеяться и сопереживать приключениям на экране. Наш слоган „Все сбудется!“ — это не просто слова, это обещание зрителю настоящего новогоднего волшебства», — рассказала генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Кинематограф исполнил не только мечты главного героя, но и самой Орейро. Оказалось, она давно хотела примерить на себя костюм Снегурочки, и на съемках фильма ей наконец-то ей это удалось.

Кроме зарубежной знаменитости, в картине появятся и отечественные звезды: актеры Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Антон Филипенко и певец Дима Билан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Орейро прилетит в Россию в ноябре.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

15:31
В Ленобласти закрыли майнинг-ферму, укравшую электроэнергии на миллиард рублей
15:26
Уведомления на «Госуслугах» приравняют к официальным извещениям о налоговых долгах
15:20
Россия денонсирует соглашение с США по утилизации оружейного плутония
15:17
ВС РФ продолжают уничтожение окруженных группировок в Купянске и Красноармейске
15:10
Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины
15:03
Достойный Богов: на Балтике нашли кинжал возрастом 2800 лет с небесными узорами

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео